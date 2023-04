Elumentis kann mit seiner Funktionalität in vielen Lebensbereichen eingesetzt werden. Bild: Eschenbach

Eschenbach Optik erweitert sein Vision Technology-Sortiment um die neue Tischleuchte elumentis LED. Mit ihrer durchdachten Ergonomie, flexiblen Einstellungsmöglichkeiten, einer hohen Lichtqualität und ihrer blendfreien, homogenen Ausleuchtung erfüllt sie die Anforderungen für unterschiedliche Zielgruppen und Einsatzbereiche – von der privaten Nutzung bis hin zum Einsatz im beruflichen Umfeld in Büro, Werkstatt und Labor. Insbesondere bei älteren Menschen mit vermindertem Sehvermögen trägt elumentis LED zu einer Steigerung der Sehleistung bei.

Ob zum Lesen auf dem Sofa oder am Bildschirm im Büro oder Arbeitszimmer, zum Schreiben oder aber für anspruchsvolle Handwerks- und Bastelarbeiten – für viele Tätigkeiten sowohl im privaten als auch beruflichen Umfeld ist gutes Licht äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für ältere Menschen, da mit zunehmendem Alter die Sehschärfe und Kontrastempfindlichkeit abnehmen und der Lichtbedarf steigt. Eine gute Ausleuchtung erhöht den Kontrast und reduziert bei vermindertem Sehvermögen den Vergrößerungsbedarf. Selbstverständlich profitieren auch jüngere Menschen ohne Sehschwäche, denn mit gutem Licht lassen sich nicht nur kleine Details besser erkennen, es kann bei der Arbeit und anderen Tätigkeiten auch die Konzentration steigern.

Für eine optimale Beleuchtung und damit ein verbessertes Sehen sorgt die neue, von Eschenbach Optik entwickelte Tischleuchte elumentis LED. Funktional und schlicht im Design, überzeugt sie durch ihre perfekte Größe, Stabilität und Flexibilität sowie durch ihre sehr gute Farbwiedergabe, ihre unterschiedlichen Lichteinstellungen und ihre nutzerfreundliche Bedienung.

Hohe Flexibilität und Stabilität

elumentis LED hat eine Gesamthöhe von 53 cm, sodass sie sich auch praktisch hinter Monitoren von bis zu 27 Zoll platzieren lässt, um den Arbeitsplatz optimal über den Monitor hinweg auszuleuchten. Über die stabilen Gelenke kann sowohl der Leuchtenarm variabel nach oben und unten eingestellt als auch der Leuchtenkopf individuell bis zu 90° nach links und rechts geschwenkt sowie um 45° zur Seite gekippt werden. Besonders nutzerfreundlich dabei ist, dass die Gelenke nicht für jede Schwenkbewegung gelöst und wieder festgestellt werden müssen, sondern, dass Leuchtenarm und Leuchtenkopf einfach in die gewünschte Position bewegt werden können und dort sicher halten. Der stabile Leuchtenfuß sorgt für einen festen Stand und seine rutschfeste Auflage verhindert das Verkratzen empfindlicher Oberflächen. Die Leuchte lässt sich außerdem zusammenklappen und ist damit leicht verstaubar und portabel. Ebenfalls praktisch: Der Winkelstecker an der Rückseite der Leuchte ermöglicht eine platzsparende Positionierung vor einer Wand.

Individuelle Einstellungsmöglichkeiten

elumentis LED verfügt über 15 warmweiße und 18 kaltweiße LEDs, die mit einem hohen R a -Wert > 92 für eine unverfälschte, natürliche und kontrastreiche Farbwiedergabe sorgen. Durch einen Multi-Layer-Diffuser werden die stark gerichteten Lichtstrahlen der einzelnen LEDs in eine homogene und blendfreie Ausleuchtung der Arbeitsfläche transformiert, was sich in einem gleichmäßigen, sanften Schattenwurf statt einzelner, scharf abgegrenzter und störender Schlagschatten zeigt. Nutzer:innen können zwischen den drei Farbtemperaturen Warmweiß, Neutralweiß und Tageslichtweiß wählen, die sich sowohl stufenlos als auch stufenweise in 5 Helligkeitsstufen einstellen lassen. Mit einem zuschaltbaren oder auch einzeln nutzbaren Ambient-Light an der Oberseite des Leuchtenkopfes kann darüber hinaus auch die Umgebung ausgeleuchtet werden.

Intuitive Bedienung und durchdachte Ergonomie

Bedienen lässt sich die neue Tischleuchte über Tasten, die sich in Haptik und Aussehen ihren Funktionen entsprechend unterscheiden. Neben der runden Ein- und Ausschalttaste gibt es eckige Funktionstasten, zwei für das Erhöhen und Verringern der Helligkeit („+“ und „-“) sowie je eine für die Wahl der Farbtemperatur und für das Schalten des Ambient-Lights. Durch das Mehrtastenprinzip ist die Leuchte insbesondere für die ältere Zielgruppe sehr nutzerfreundlich. Praktisch ist, dass nach dem Ausschalten die zuvor eingestellte Farbtemperatur und Helligkeitsstufe gespeichert bleiben und nicht nach jedem Anschalten neu ausgewählt werden müssen. Zudem bleibt auch die Beleuchtungsstärke gespeichert, wenn man zwischen den Farbtemperaturen wechselt.

Fazit

Mit elumentis LED hat Eschenbach Optik eine hochwertige und leistungsstarke Tischleuchte entwickelt, die mit ihrer komfortablen Bedienbarkeit, einer hohen Lichtqualität und den individuellen Einstellungsmöglichkeiten für unterschiedliche Einsatzbereiche und Zielgruppen geeignet ist. Ob in der Freizeit oder im Beruf – elumentis LED sorgt stets für beste Lichtverhältnisse und trägt zu gutem Sehen bei. Für Menschen mit verminderter Sehkraft ist sie zudem eine ideale Ergänzung zu vergrößernden Sehhilfen, um das Sehen zu verbessern.

Technische Features im Überblick:

5 deutlich fühlbare Tasten

Drei Farbtemperaturen: Warmweiß (2700 K), Neutralweiß (4800 K), Tageslichtweiß (6400 K)

Helligkeit wahlweise stufenlos oder stufenweise in 5 Stufen einstellbar

15 warmweiße LEDs und 18 kaltweiße LEDs mit einem sehr hohen Farbwiedergabeindex R a > 92 sorgen für eine unverfälschte, natürliche, kontrastreiche Farbwiedergabe

> 92 sorgen für eine unverfälschte, natürliche, kontrastreiche Farbwiedergabe Multi-Layer-Diffuser für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung der Arbeitsfläche und einen homogenen, weichen Schattenwurf ohne einzelne, scharf abgegrenzte und störende Schlagschatten der einzelnen LEDs

Foto: Eschenbach

Ambient-Light (Umgebungsbeleuchtung auf der Oberseite des Leuchtenkopfs)

Schwenkbarer Leuchtenkopf (90° nach links und rechts), Kippen des Leuchtenkopfs (jeweils 45° seitlich)

Beim Ausschalten bleibt eingestellte Licht-/Helligkeits-Einstellung gespeichert

Klappbar, leicht verstaubar und portabel

Energie-Effizienz-Klasse: D

Nutzlichtstrom: max. 1000 lm

Energieverbrauch: max. 10 W

Gewicht: 1,8 kg

Gesamthöhe der Leuchte: 53 cm

Kabellänge: 2,5 Meter + Winkelstecker

UVP: 229 €

