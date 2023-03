Das Wearable Healy wird per App über das Smartphone bedient. Foto. Healy

In der aktuellen Ausgabe von opticundvision berichten wir über eine ungewöhnliche Methode, mit der Thomas Bott die Gesundheit seiner Augen auf ein neues Level gebracht hat: Der 51-jährige Fuldaer konnte durch Eigeninitiative und zusätzliche Frenquenzawendungen mit dem smarten Wearable „Healy“ eine Verbesserung seines Sehvermögens feststellen. (Story HIER lesen.)



Diese spannende Geschichte inspirierte uns zu einer Aktion, für die sich Optikteams ab sofort bewerben können!



Zwei Augenoptik-Teams werden von uns die exklusive Chance bekommen, die Frequenzanwendungen des Healy für 3 Monate selbst auszuprobieren. Wir stellen Ihnen das Gerät und ein persönliches Onboarding durch Thomas Bott gratis zur Verfügung – und zwar egal, ob es um Herausforderungen mit den Augen, dem Hören oder andere Themen geht!

Augenoptik-Profis, die sich qualifizieren wollen, schreiben dazu ihre Bewerbung bis zum 15. April 2023 an uns – per Mail unter opticundvision@mgo-fachverlage.de oder im untenstehenden Onlineformular.



Teilnahmebedingungen:

Bitte schreiben Sie uns, warum Sie am Healy interessiert sind und warum wir gerade Sie als Testperson / Betrieb auswählen sollten! Und schreiben Sie uns genau, was Sie mit dem Healy vorhaben und welches Gesundheitsthema Sie damit unterstützend angehen wollen. Wir werden dann entscheiden, welche BewerberInnen den Healy für eine dreimonatige Testphase gratis zur Verfügung gestellt bekommen.



Am Ende der Aktion würden wir gern über Ihre Erfahrungen mit dem Healy berichten! Bitte bewerben Sie sich also nur, wenn Sie für Berichterstattung offen sind.



Selbstverständlich werden alle Bewerber-Informationen vertraulich behandelt und nur für diese Aktion verwendet.



Wer kann teilnehmen?

Alle Personen über 18, die aktuell professionell in der Augenoptik tätig sind als Azubis, Gesellen oder Meister.

Einsendeschluss ist der 15. April 2023, um 24:00 Uhr.

Die Gewinner werden von uns persönlich per Telefon benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.