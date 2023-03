Wegeleitsystem für Blinde. Foto: SightCity

Von der Idee zum festen Bestandteil im Messekalender: Vom 10-12. Mai 2023 findet wieder die Sehhilfen-Messe SightCity in Frankfurt statt. Am Beginn ihrer Geschichte stand im Jahr 2003 der Gedanke, eine Spezialmesse von führenden Hilfsmittelherstellern zu organisieren, um das existierende Messeangebot in Deutschland zu erweitern. Die Messegründer waren sich einig, dass nicht ausreichend auf die Bedürfnisse der Hersteller und Besucher im Low Vision Bereich auf anderen Messen eingegangen wurde. Die Dynamik der Messe in den letzten beiden Jahrzehnten zeigt, dass mit Zufriedenheit auf die Entwicklung der SightCity in Frankfurt geblickt werden darf. Mit 36 Ausstellern wurde gestartet. Mittlerweile erreichen die Organisatoren Zusagen aus der ganzen Welt und über 100 Aussteller füllen den Messebereich mit Informationen und Vorführungen.

Bis 2019 begrüßte man die Gäste in der Nähe des Flughafens. 2020 sollten sich erstmals die Türen an einer neuen Örtlichkeit öffnen, jedoch bremste Corona auch die SightCity aus. Kurzfristig musste die Messe Ende März abgesagt werden. Die Gesellschafter überlegten, wie sich die mittlerweile wichtige Veranstaltung unter Pandemiebedingungen durchführen ließ. Im Januar 2021 entwickelte sich der Plan eine digitale Messe anzubieten in Form von Ausstellerseiten auf der Internetplattform der SightCity. 2022 ging man einen Schritt weiter und organisierte gemeinsam eine digitale Vortragsmesse mit Aussteller- und Produktinformationen. 160 Veranstaltungen online. Eine Hausnummer, auf die die Organisatoren zurecht stolz sind. Da der Anklang groß und die Resonanz gut war, wird auch in diesem Jahr ermöglicht, die Messe online zu verfolgen.

Die Organisatoren machen es im Jubiläumsjahr möglich, sowohl im Internet als auch live in Frankfurt die SightCity für die Besucher zu öffnen. Die hypride Messe findet vom 10. bis 12. Mai 2023 im Kongresshaus Kap Europa statt. Einem Ort, der nicht nur durch seine gute Erreichbarkeit sondern auch die Wohlfühl-Atmosphäre durch exzellentes Klima, Akustik und Licht überzeugt.

Der Zuspruch von Publikum und Ausstellern ist hoch. So gilt die SightCity als zentraler Treffpunkt der Branche und wichtigste Plattform für Innovationen und den Ideenaustausch. Im Fokus der Messe und der Aussteller steht nach wie vor der betroffene Mensch mit all seinen Bedürfnissen im Alltag, Arbeit, Schule, Studium, Freizeit und Familie.

Parallel organisiert ACTO e.V. seit 2005 an den Veranstaltungstagen der SightCity ein fortlaufendes Vortrags- und Diskussionsprogramm, das sogenannte SightCity Forum. Hier geben Fachleute und Betroffene neueste wissenschaftliche, medizinische Entwicklungen und sozialrechtliche Informationen zum Thema Low Vision an Interessierte weiter. Sehr große Resonanz finden auch die täglich stattfindenden Patientensymposien mit allgemeinen und aktuellen Erklärungen zu Diagnose und Therapie aus der Forschung. Betroffene und Angehörige nutzen rege die Gelegenheit zu persönlichen Fragen im Anschluss.

Um allen Interessierten die Vorbereitung auf den Messebesuch zu erleichtern, gibt es erneut den SightCity-Messekompass – ein gemeinsames Angebot des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen (BSBH) und des DBSV. Die aktuelle Ausgabe steht ab Ende April im Text-, PDF- und DAISY-Format auf der Webseite www.dbsv.org/sightcity.html zum Download bereit. Abonnenten von „DBSV-Inform“ werden den Messekompass frei Haus erhalten.

Der Messekompass bietet ausführliche Informationen zur SightCity in gebündelter und barrierefreier Form. Neben Hinweisen zur An- und Abreise, zum Abhol- und Begleitservice gibt es Ausstellerverzeichnisse sowie eine detaillierte Beschreibung der Räumlichkeiten. Enthalten ist auch das Programm des SightCity Forums, des messebegleitenden Vortragsprogramms, an dem sich auch Vertreter der Selbsthilfe beteiligen. Änderungen sind jederzeit möglich. Hier wird zeitnah auf den Internetportalen informiert.

„Die SightCity 2023 wird für alle ein freudiges Wiedersehen. In den drei Jahren pandemiebedingter Pause fehlten Ausstellern und Besuchern der so wichtige persönliche Kontakt. Auch die von unserem Team ins Leben gerufene digitale SightCity mit wichtigen Produktinformationen und interaktiven Onlinevorträgen konnten diesen Kontakt und die haptische Erfahrung von Hilfsmitteln nicht vollständig ersetzen.Trotzdem zeigt uns das Feedback von Besuchern und Ausstellern, dass die Motivation der vielen Menschen, die im Hintergrund die Messe online wie offline realisieren, wichtig und richtig ist. Neben den offensichtlichen Weiterentwicklungen unserer Messe gab es auch personelle Veränderungen, wobei wir Stolz darauf sind, dass uns diejenigen, die für das Entstehen und den Ausbau der Messe mitverantwortlich sind, mit Rat und Tat weiter begleiten. Stolz blicken wir in diesem Jahr gemeinsam auf 20 Jahre SightCity zurück und freuen uns auf alles, was uns die Messe für die Besucher und die Branche in der Zukunft bringen wird. Kurzfristig jedoch vor allem auf unsere diesjährige Veranstaltung am neuen Standort und viele interessante Gespräche und spannende Geschichten mit unseren Gästen, sprich den Besuchern und Ausstellern“, so Dagmar Krutzki neu gewählte Geschäftsführerin der Sight City.

Wer wächst, nimmt Veränderungen in Kauf. Da die SightCity nun nicht nur mehr eine kleine informative Ausstellung ist, sondern ein fester Bestandteil im jährlichen Messekalender wird seit 2023 ein Eintritt von 5€ pro Besucher und Tag, Assistenz kostenfrei erhoben. Wenn sich der Besucher jedoch im Vorfeld auf der SightCity Website registriert, ist der Eintritt frei. Nähere Informationen und das notwendige Formular werden in naher Zukunft auf der Internet Plattform freigeschaltet.

Über die Internetseite www.sightcity.net haben sie zudem Zugang zu allen Ausstellern, Vorträgen und wissenswerten Informationen rund um die Messe.

Bei Rückfragen steht ihnen zur Verfügung:

Dagmar Krutzki, E-Mail: dagmar.krutzki@sightcity.net

Barbara Reinecker, E-Mail: presse@sightcity.net

Über die SightCity Frankfurt:

Die SightCity gilt als führende Messe für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen sowie deren Angehörige, Freunde und Interessierte, die über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Die Aussteller und Teilnehmer werden mit Produkten, Vorträgen und Diskussionsrunden informieren und im Alltag und Beruf unterstützende Mittel und Vorgehensweisen präsentieren. Seit 2003 öffnen sich jährlich die Tore zu dieser so wichtigen, informativen Messe. In diesem Jahr zum ersten Mal am neuen Standort dem Kap Europa der Messe Frankfurt. Die SightCity ist mittwochs bis freitags von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu den Ausstellern, Wegbeschreibungen zur Messe und Themen rund um ein selbstbestimmtes Leben gibt es 24/7 an 365 Tagen im Jahr unter www.sightcity.net sowie auf folgenden Kanälen:

Facebook: https://www.facebook.com/SightCityFFM

Instagram: https://www.instagram.com/SightCityFFM

YouTube: https://www.youtube.com/c/SightCityFrankfurt

