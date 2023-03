Seit drei Jahren fertigt die Schwarzwälder Brillenmarke Lunor Fassungen in der eigenen Manufaktur mit größter Hingabe und höchst präziser, traditioneller Handwerkskunst. Auf die beliebten Kollektionen Classic und M5, die der Lunor Manufaktur Gesellschaft, kurz LUMAG, bislang entsprungen sind, folgt nun eine weitere Neuheit: Die zeitlose Edelstahllinie M6 verdeutlicht ihren vollständig regionalen Ursprung mit dem Siegel „Made in Germany“ und verspricht durch feinstes Brillenhandwerk ein ganz besonderes Tragegefühl. In ihrer klassischen Optik vereint sind eine edle Metallfassung mit ergonomischen Nasenpads aus Titan sowie anschmiegsamen Bügeln aus Acetat – für eine formschöne und komfortable Verbindung.

Für die Ewigkeit geschaffen

Lunor war 1991 mit der Vision gestartet, sich als Pionier in der Brillenbranche wieder auf echte Handwerkskunst zurückzubesinnen und mit jeder Brille ein Unikat zu schaffen. In kürzester Zeit hat sich die Brillenmanufaktur als eine der erfolgreichsten Marken etabliert. Inzwischen blickt das erfolgreiche Familienunternehmen auf ein über 30-jähriges Bestehen zurück und hat – auch mit der hauseignen Manufaktur – einen hochqualitativen Produktionsstandort geschaffen, der auf Regionalität und Nachhaltigkeit baut.

Der Erfolg der Classic und M5 zeigt, dass eine regionale und faire Produktion keine Utopie ist. Daher war es für Michael Fux, CEO der Lunor AG, nur konsequent, dass auch weitere Modelle in der LUMAG produziert werden: „Unser Herz und unsere Identität liegen im Schwarzwald. Von Anfang an haben wir den Gedanken verfolgt, die Marke auf traditionellem Brillenhandwerk und zeitlosem Design aufzubauen. Mit der ortsansässigen Manufaktur können wir auf nachhaltige und ressourcenschonende Weise fertigen. Wir sind deshalb sehr stolz, dass wir seit etwa drei Jahren unsere Kollektionen Classic und M5 in der LUMAG produzieren. Mit der Linie M6 verfolgen wir unsere Werte für die Fertigung von Brillenfassungen ‚Made in Germany‘.“

Handwerkskunst par excellence

Die Neuheit M6 zeigt sich in zeitlosem Design und vereint traditionelles Brillenhandwerk mit viel Liebe zum Detail. Dank einer Verengung im Inneren des Acetatüberzugs, die den Bügel sicher am Bügelstäbchen verankert, garantiert die neue Linie ein Höchstmaß an Stabilität. Farblich überzeugen die Modelle M6 02, 04 und 05 in den Farben Antik Gold/Havanna sowie Antik Silber/Schwarz.

Um bei jeder einzelnen Fassung ein tadelloses Produkt zu garantieren, setzt die Brillenmanufaktur auf traditionelles Brillenhandwerk, viel Sorgfalt und höchste Kontrolle: In der LUMAG werden alle Fassungen von Hand gelötet, poliert und maschinell geschliffen. Vom Auftrag bis zur Auslieferung geht jedes Bauteil der M6 durch mindestens acht Hände – so können selbst kleinste Unebenheiten oder Produktionsfehler entdeckt und der Standard der Marke auf höchstem Niveau gehalten werden.