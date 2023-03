Die aufstrebende Nachwuchsastronautin Alyssa Carson ist mit ihrer Vorliebe für die TMA – LaLigne die ideale Partnerin für Silhouettes „SPACE ODYSSEY“ und die Frauenkampagne der Marke



Silhouette schlägt in seiner Weltraumgeschichte ein neues Kapitel auf und freut sich, mit Alyssa Carson eine namhafte Partnerin für seine zukunftsweisende Titan Minimal Art gefunden zu haben. Die 21-jährige US-amerikanische Nachwuchsastronautin und Brillenträgerin passt ideal zu den weltraumerprobten Modellen. Mit der Zusammenarbeit führt die Premiummarke aus Österreich ihre Weltraumpräsenz fort und unterstützt dabei Carsons Traum, als erster Mensch den Mars zu betreten.

Exklusivaufnahmen der Modefotografin Alex Seifert zeigen Carson mit den neuesten TMA – LaLigne Modellen. Das Zusammentreffen dieser zwei herausragenden Talente ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Silhouette junge, starke Frauen unterstützt. Die TMA – LaLigne setzt ein Statement für feminine Individualität. Das zeitlose Design schafft mit seinen Oversize Cateye-Shapes einen aktuellen, farbstarken und kosmopolitischen Look, der ideal zu Carsons individuellem Style passt. Ein besonderes Merkmal der Kollektion sind die leuchtend-frischen Highlightfarben. Gleichzeitig entsteht durch das Zusammenspiel der dreidimensionalen Akzentringe ein frischer Look, der die Augen strahlen lässt und den Graphic Eyeliner Trend aufgreift. Die Titan Minimal Art aus Hightech-Titan steht seit ihrem Launch im Jahr 1999 für eine unvergleichbare Leichtigkeit und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort.

Die innovative Premiumbrille wurde für die Raumfahrt zertifiziert und war mittlerweile mit 73 Astronauten für 86.833 Stunden im Weltraum. Beschleunigungen und wechselnde G-Kräfte können ihr nichts anhaben. Sie gewährleistet selbst in der Schwerelosigkeit perfekten Halt. Die schrauben- und scharnierlose Brille verringert zudem das Risiko, dass sich während des Weltraumaufenthalts Teile lösen. Aus diesen Gründen ist die Titan Minimal Art auch für die nächste Generation mutiger Astronauten der bewährte Standard.