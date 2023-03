Fotos: Neubau

Die österreichische Brillenmarke NEUBAU EYEWEAR wurde auf der diesjährigen MIDO mit dem erstmals verliehenem CSE – Certified Sustainable Eyewear Award für besonderes Engagement in Nachhaltigkeit in der Kategorie „Sunglasses Europe“ ausgezeichnet. Gewonnen hat die nachhaltige Brillenmarke mit dem Modell „ROMY“, welches aus dem 100 % pflanzenbasierten Material natural3D und mithilfe von innovativer 3D-Druck Technologie in einer No-Waste Methode gefertigt wird.

Das Modell „ROMY“ 100 % pflanzenbasiert und 3D-gedruckt. Fotos: Neubau



Die Expertenjury bewertete die nominierten Produkte anhand detaillierter Kriterien zu ihren ökologischen und sozialen Auswirkungen unter Berücksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus. Zu den Kriterien zählen Wiederwertung von Materialien, Minimierung des Verbrauchs in Produktions- und Vertriebsprozessen, optimale Nutzung der Lieferkette, Vermeidung von Abfällen, Wiederverwertbarkeit und Nutzung von erneuerbaren Energien. Wer den Preis gewinnt, begründet die Expertenjury mit folgenden Faktoren, die bei NEUBAU besonders hervorgehoben wurden: Handgefertigte Brillenfassungen, eine lokale und CO2-neutrale Produktion im Herzen Österreichs, das innovative pflanzenbasierte 3D-Material, sowie klare und effektive Kommunikation, die Nachhaltigkeit und Ästhetik miteinander verbindet.

Die Auszeichnung betont die Markenphilosophie von NEUBAU, die sich seit der Gründung 2016 auf die ressourcenschonende Herstellung von ästhetischen, qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Brillen fokussiert.

„Dieser Award hat einen besonderen Stellenwert für uns und ist eine Bestätigung dafür, dass Nachhaltigkeit, hohe Qualität und anspruchsvolles Design Hand in Hand gehen. Eine branchenweite Anerkennung dieser Art verleiht uns neue Motivation auf dem Weg zu weiteren innovativen und ressourcenschonenden Lösungen in der Brillenherstellung“. – Daniel Liktor, Geschäftsführer NEUBAU.

Bereits im letzten Jahr konnte NEUBAU gemeinsam mit der Silhouette Group den bisher größten Erfolg im Bereich Nachhaltigkeit feiern. Die Produktionsstätte in Linz wurde 2022 durch den TÜV Österreich als CO2-neutral (mit Kompensation) zertifiziert. Das gesamte Engagement hält NEUBAU zudem in einer transparenten Übersicht in Form des Nachhaltigkeits-Guides fest, der für Interessierte auf www.neubau-eyewear.com bereit steht.

Im September 2022 erhielt NEUBAU bereits den SILMO d’Or „Prix Spécial du Jury“ für das futuristische Design „XENON“. Diese beiden Preise innerhalb eines Jahres sind ein weiterer Beweis dafür, dass Design und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.

Text von Neubau.