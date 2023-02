Alle Bilder: Any Di

Antike Göttlichkeit und sommerliche Leichtigkeit finden sich gebündelt in der neuen SS23-Kollektion von ANY DI: Das Münchner Luxus-Accessoire-Label reist mit seiner Inspiration nach Griechenland.

“Elysian Breeze” heißt die Sommerkollektion, in der prunkvolle antike Götter mit der Leichtigkeit der

Griechen der Gegenwart in Einklang gebracht werden. Entsprechend dominiert in der Kollektion ein

Farbton, den die Designerin Anne Dickhardt das “Santorini-Blau” nennt.

Du spazierst enge Gassen entlang die Schatten spenden und erklimmst die vielen Stufen von Oia. Leuchtend blaue Kuppeln ragen zwischen den schneeweißen kubischen Häusern hervor. Du hältst inne und schaust auf das Meer. Die Sonne wird bald untergehen und den Himmel in Gold tauchen. Du denkst an die Geschichte, Santorini sei einst das Reich Atlantis gewesen, welches dem Zorn der Götter erlag. In der heutigen Idylle lässt sich die Turbulenz des Olymps nur erahnen. Pinkfarbene Bougainvillea ranken an den Gemäuern entlang und tupfen Farbe auf das Weiß. Du fühlst Dich wie im Elysium und träumst vom ewigen Sommer, hier auf Santorini.

Die Spring/Summer-Collection 2023 führt Dich in eine Welt voller Leichtigkeit und Glanz. Farben und Stimmung der berühmten griechischen Insel bestimmen das Leitbild: Das Blau und Weiß der Gebäude und das Magenta der Blüten. Doch “Elysian Breeze” hat noch viel mehr zu bieten: Bast feiert seine Premiere bei ANY DI und formt leichte Taschen für den Strand und für den Abendspaziergang im Urlaubsort. Die Gründerin und Designerin Anne Dickhardt kombiniert Weiß und Gold mit mystischen Schlangenmustern und fängt die mühelose Eleganz der antiken Götter ein. Eine Hommage an zahlreiche Geschichten der griechischen Mythologie.

ANY DI steht für einen Luxus, zusammengesetzt aus hoher Qualität und Praktikabilität. Durch die Wahl edler Materialien, wie den echtgoldplattierten Metallelementen, werden die Accessoires zu einem Genuss. Das patentierte SunCover bewahrt Deine Brille auf und erstrahlt auch in dieser Kollektion in facettenreichen Variationen. Auch der praktische Handygurt, der sich individuell mit kleinen Taschen erweitern lässt, präsentiert sich im neuen Muster-Look.

Der Pocket PhoneStrap bietet Stauraum für die daily essentials!

Schlüssel, Karten, Geld oder Kosmetik finden Platz in den kleinen anklippbaren Täschchen.

Text und Bilder von Any Di.