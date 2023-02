Für nachhaltiges Design aus dem 3D-Drucker gab es den optiboxen-Award 2023. Foto: Lars Brillen.

LARS Brillen, das junge Brillen-Label aus Bern, holte sich bei der internationalen Optik- und Designmessemesse opti in München den begehrten OPTIBOXEN-Award. Das Start-up punktete in den Kategorien Innovation, Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit und überzeugte die Jury mit seinem ganzheitlichen Ansatz. Die OPTI ist eine der grössten Branchenmessen Europas und gilt in Sachen Optik- und Designtrends als wegweisend.

Gleich bei seiner ersten Teilnahme an einer internationalen Branchenmesse setzte sich LARS Brillen aus Bern gegen acht internationale Brillenhersteller durch und sichert sich den begehrten OPTI-Award als bestes Newcomer-Label. «Wir sind an die OPTI gereist, um zu lernen und das internationale Branchenparkett kennenzulernen. Dass wir mit dem OPTI-Award in der Tasche wieder nach Hause reisen durften, übertrifft all unsere Erwartungen!“, fasst Silvia Nadenbousch, Co-Founder und Head of Branding & Marketing, zusammen.

GANZHEITLICHES KONZEPT ÜBERZEUGT JURY

Die Nominierten wurden anhand der vier Kriterien Innovation, Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit beurteilt. Das Jungunternehmen aus Bern hat die Experten-Jury mit seinem ganzheitlichen Ansatz überzeugt. Das Click-in-Scharnier ist patentiert. Zusammen mit der ergonomischen Nasenpartie bieten die Brillen eine perfekte Passform und sorgen für ein unbeschwertes Tragegefühl. Zusätzlich wurde die gute Verglasbarkeit lobend erwähnt. «In den Fassungen stecken mehrere Jahre Entwicklung, unzählige Analysen anatomischer Daten und viel Leidenschaft für zeitlose Designs – die Auszeichnung ist eine schöne Anerkennung für all die Arbeit», sagt Simon Krähenbühl, Co-Founder und Head of Design & Innovation.

NACHHALTIG PRODUZIERT IN DER SCHWEIZ

Die Designs von LARS Brillen sind aufs Wesentliche reduziert: Die Bügel werden an die Brillenfront gesteckt und pro Seite mit zwei Stiften fixiert. Auf Schrauben oder Leim wird verzichtet, so dass die Bestandteile einfach zusammengesetzt und wieder auseinandergenommen werden können. Die Fassungen werden komplett in der Schweiz entwickelt, designt und hergestellt. Mit dem 3D-Druck kommt ein ressourcenschonendes Fertigungsverfahren zum Einsatz. Transportwege können dank der lokalen Fertigung kurzgehalten werden. Und mit «Print on Demand», die Fassungen werden also erst nach Bestelleingang produziert, gehören Produktionsüberschüsse der Vergangenheit an.

Das Lars-Team bei der Preisverleihung. Foto: LARS Brillen

Die OPTI ist eine der grössten Branchenmessen für Optik und Design in Europa. Insgesamt sind 307 Aussteller aus 28 Ländern nach München gereist und rund 15’500 Besucherinnen und Besucher aus 67 Ländern haben die Messe besucht. Der OPTIBoxen-Award zeichnet Newcomer in der Optik- und Design-Branche aus.

Text von LARS Brillen.