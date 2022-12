Das Design „Eora Jazz“. Foto: Eora

Unter dem Motto „Hear and be heard“ startet das Münchner Startup Eora mit der weltweit ersten Hörschmuck-Kollektion auf dem deutschen und österreichischen Markt. Die funktionalen Ohrstecker schärfen als Fashion-Statement die akustische Wahrnehmung ihrer Träger:innen, ohne in ihrer Funktion aufzufallen.

Für den Launch hat sich das Startup prominente Unterstützung gesichert: Mariella Ahrens, Pierre Sarkozy, Franziska Knuppe und Kaye-Ree sind nicht nur Teil der Kampagne, sondern wollen auch darauf aufmerksam machen, wie wichtig es gerade in unserer immer stärker von Diversität geprägten Gegenwart ist, uns gegenseitig zuzuhören und unser Gegenüber zu verstehen.

„Der Marktstart ist der erste wichtige Schritt in eine Zukunft, in der Hörschmuck nicht nur unsere Sinne schärft, sondern vielmehr Ausdruck unseres individuellen Lebensstils ist“, erklärt Alexander Hecker, Eora Geschäftsführer. „Genau wie die Brille optimiert Eora nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern spiegelt als ästhetisches Designerstück wider, wer wir sind und wofür wir stehen. Eora will damit ein Produkt für alle sein.“

Die weltweit ersten funktionalen Ohrstecker von Eora bestehen aus zwei Komponenten: der innenliegenden Technologie, die durch Akustiker:innen auf das individuelle Hörvermögen angepasst wird und die Schmuckstücke selbst, die sich nach Lust, Laune und Anlass wechseln lassen. Dabei gibt es zum Marktstart die Kollektion Universe, mit ihren drei Linien: Jazz, Free Jazz und Beat. Eora wird das Sortiment stetig um weitere Schmuckstücke und neue Linien erweitern.

Eora ist derzeit nur bei ausgewählten Akustiker:innen und Optiker:innen mit angeschlossenen Akustiker:innen erhältlich und startet in Deutschland und Österreich mit rund 50 Fachhandelspartner:innen. Im Laufe des kommenden Jahres ist sowohl eine flächendeckende Präsenz von Eora in den beiden Märkten sowie die Expansion in weitere europäische Länder geplant.

Die Kosten für die innenliegende Eora Technologie werden von der GKV und PKV voraussichtlich ab Dezember 2022 unterstützt, der Preis für die Wechselschmuckstücke startet bei 299 Euro (UVP) pro Paar.