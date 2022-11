Foto: Tullio M. Puglia/Getty Images for Mido)

Die Vorbereitungen für die 51. Ausgabe der internationalen Brillenmesse MIDO laufen auf Hochtouren. Vom 4. bis 6. Februar trifft sich die Optikwelt in der Fiera Milano Rho. Es gibt zahlreiche Preise und Spezialevents – darunter auch wieder den neuen Nachhaltigkeits-Award.

Der Veranstaltungskalender der kommenden MIDO, der internationalen Brillenmesse, die vom 4. bis 6. Februar auf der Messe Mailand Rho stattfindet, wird in Kürze verfügbar sein. Für Augenoptiker aus der ganzen Welt, die sich jedes Jahr auf der Suche nach den neuesten Innovationen und Trends im Bereich der Brillen auf der Messe einfinden und vor allem bereit sind, Kaufverträge abzuschließen und Geschäfte zu tätigen, bieten sich unzählige Gelegenheiten für Diskussionen, Überlegungen, Ideenaustausch und Interaktion. Nur auf der MIDO finden Augenoptiker die gesamte Lieferkette für Brillen vertreten – von Herstellern von Brillengläsern und Maschinen bis hin zu den führenden internationalen Produzenten von optischen und Sonnenbrillenfassungen sowie kleinen unabhängigen Designern. Der OttiClub ist der Ort, an dem Schulungen und Konferenzen mit Fachleuten der Branche stattfinden, während die berühmten MIDO-Plätze mit Treffen, Gesprächen und Unterhaltung belebt werden.

Besucher, die an der Messe teilnehmen möchten, können sich über das Formular auf der Website https://www.mido.com/en/entry-pass anmelden. Italienische Optiker können auch in diesem Jahr wieder den kostenlosen Zugservice von Rom, Bologna, Florenz und Venedig nutzen. Alle Einzelheiten werden in Kürze auf der MIDO-Website unter der Rubrik „Teilnahme“ zu finden sein.

Auch wenn der Kalender der Konferenzen, Veranstaltungen und Treffen während der Messe noch nicht endgültig feststeht, sind die Ausstellungsbereiche und Pavillons für die nächste MIDO bereits festgelegt. Die MIDO 2023 wird in sechs Pavillons auf dem Messegelände Fiera Milano Rho stattfinden, einer mehr als bei der letzten Ausgabe. Die Messe kehrt auch an ihren „traditionellen“ Standort mit Ständen in den Hallen 1 und 3, 2 und 4, 6 und 10 zurück. Ebenfalls bestätigt sind die Ausstellungsbereiche Fashion District, Design Tech, Design Lab, Lenses, FAiR East, Tech, Lab Academy und Start Up. Der letztgenannte Bereich, der im letzten Jahr eingeführt wurde, beherbergt aufstrebende Unternehmen an einem umweltfreundlichen Stand, der aus recycelten und wiederverwertbaren Materialien hergestellt wird und dem 2019 begonnenen Umweltprogramm der Messe entspricht. Ebenfalls den neuesten Marken gewidmet ist ein von der ITA (Italienische Handelsagentur für die internationale Förderung und Internationalisierung italienischer Unternehmen) und von MIDO geförderter Bereich, in dem die Arbeit der von der ITA ausgewählten Start-ups vorgestellt wird.

Aussteller aus der ganzen Welt, sowohl aus Europa (Frankreich, Deutschland, Spanien usw.) als auch aus dem Vereinigten Königreich und den USA, um nur die wichtigsten Länder zu nennen, haben bereits ihren Platz auf der MIDO reserviert, was die internationale Reichweite der Messe bestätigt. Hervorragend ist auch die Resonanz der asiatischen Unternehmen, die in diesem Jahr in den Bereich zurückkehren, der ihren Produkten gewidmet ist. Wir freuen uns sehr über die Teilnahme der asiatischen Länder, insbesondere von China, Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Indien, Malaysia und Thailand, die trotz der immer noch hohen Covid-Beschränkungen auf der kommenden Messe ausstellen werden“, sagte Giovanni Vitaloni, Präsident der MIDO. „Als wir im Mai letzten Jahres die Tore der MIDO 2022 schlossen, waren wir entschlossen, die asiatischen Aussteller zurückzuholen, und trotz der schwierigen internationalen Lage haben wir unser Ziel erreicht, ein weiteres Zeichen für die internationale Anziehungskraft der Mailänder Brillenmesse“.

Publikumspreise und Nachhaltigkeits-Award

Die MIDO bedeutet auch eine aktive Beteiligung des Publikums. Die Nominierungen für den BeStore Award, der von einer internationalen Expertenjury vergeben wird, sind offen. Ausgezeichnet werden die Optikzentren, die das beste Einkaufserlebnis in der Kategorie „Design“ und den besten Kundenservice in der Kategorie „Innovation“ bieten.

Aussteller, die einen Stand nominieren möchten, füllen bitte bis spätestens zum 9. Januar 2023 das Formular aus, das sie unter folgendem Link finden: https://www.mido.com/en/bestore-award.

In seiner zweiten Auflage wird auf der MIDO 2023 auch der Stand Up for Green Award verliehen, mit dem der nachhaltigste Stand in Bezug auf Umweltverträglichkeit und Materialeinsatz ausgezeichnet wird. Um einen Stand zu nominieren, füllen Sie bitte bis zum 15. Januar 2023 das Formular auf der Website aus: https://www.mido.com/en/stand-up-for-green. Die Preisträger werden während der MIDO 2023 bekannt gegeben.

Ein früherer Termin auf der MIDO 2023 ist für den 15. November angesetzt, wenn das dritte Thema der neuen FRAMES-Kampagne vorgestellt wird, die von Max Galli in Zusammenarbeit mit der Mixer Group entworfen wurde. Nach den „New frames of contemporaneity“ und den „New frames of fashion“ ist nun der Moment für die „New frames of culture“ gekommen. Das vierte und letzte Thema der Kampagne wird am 15. Dezember 2022 vorgestellt.

Die Organisatoren der Messe arbeiten an weiteren Neuerungen, die in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Alle Aktualisierungen werden online auf der Website der Veranstaltung www.mido.com und auf den offiziellen sozialen Kanälen verfügbar sein: Instagram (@mido_exhibition), Facebook (@MIDOExhibition), Twitter (@MIDOExhibition) und LinkedIn.

Die MIDO findet in der Messe Mailand (Strada Statale del Sempione 28 – Rho) am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Februar von 9 bis 19 Uhr und am Montag, 6. Februar von 9 bis 18 Uhr statt.

#MIDO2023 #livethewonder

Text von MIDO.