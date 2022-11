Diabetes ist eine Volkskrankheit. 2021 sind das erste Mal mehr als 8,5 Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes Typ 2 erkrankt.¹ Obwohl es so viele Betroffene gibt und die Zahlen kontinuierlich steigen, wird der Stoffwechselkrankheit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Laut der Deutschen Diabetes-Hilfe hat sich die Zahl der Neuerkrankungen seit der Jahrtausendwende um 40 Prozent erhöht – und damit auch die Gefahr, Augenschäden zu erleiden. Dabei ließe sich Typ 2 im Gegensatz zu Typ 1 durch eine Umstellung des Lebensstils verzögern oder sogar vollkommen verhindern.