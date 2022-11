Foto: pro optik

Die Bewohnerinnen und Bewohner der hessischen Festspiel- und Kurstadt Bad Hersfeld dürfen sich freuen: pro optik eröffnet im Oktober sein Fachgeschäft in der Weinstraße 21. Die Filiale vereint dabei sämtliche Leistungen rund um Augenoptik und Hörakustik und bietet den Kundinnen und Kunden neben Markenbrillen, Kontaktlinsen und Qualitätsgläsern auch Hörgeräte aller Art zu besten Preisen an. Bei jedem Besuch inklusive: der unvergleichliche pro optik First-Class-Service, für den Deutschlands drittgrößte Optikerkette bundesweit bekannt ist. Das in Wendlingen ansässige Unternehmen betreibt deutschlandweit über 180 Flächen und erweitert deren Anzahl kontinuierlich. Diana Lack, Geschäftsführerin pro optik Bad Hersfeld: „Wir freuen uns, den pro optik First-Class-Service nun auch in dieser geschichtsträchtigen Stadt anbieten zu können. Ab dem 27. Oktober steht unser Team den Bürgerinnen und Bürgern in und um Bad Hersfeld mit kompetenter Beratung zur Seite, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.“ Zur Filialeröffnung dürfen sich die Bad Hersfelder zudem auf vielfältige Eröffnungsangebote freuen.

Das Fachgeschäft im Herzen der Stadt ist werktags von 9 bis 18 Uhr geöffnet sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Hersfeld erwartet in der neuen Filiale neben maßgefertigten Produkten in der Augenoptik und Hörakustik ein einfühlsames und fachkundiges Team rund um die Geschäftsleiterin Diana Lack. „Unser Team zeichnet sich durch seine langjährige Erfahrung und professionelle Beratung aus. Unsere Kunden können darauf vertrauen, dass wir ihnen das für sie passende Produkt liefern und dabei ihre individuellen Wünsche berücksichtigen“, so Diana Lack. „Sie erleben den pro optik First-Class-Service hautnah – neben einer Typ- und Stilberatung umfasst dieser die Produktanfertigung durch Meisterhand sowie eine Ultraschallreinigung. Auch für unsere jungen Kunden bietet pro optik Brillen zum Nulltarif an.“ Daneben bietet das Fachgeschäft im integrierten pro optik hörzentrum kostenfreie Hörtests, Sofortanalysen und vieles mehr. Die Geschäftsführerin weiter: „Unsere Kunden erhalten in unserem neuen Fachgeschäft alles, um perfekt sehen und hören zu können.“

Vielfältige Sonderangebote zur Eröffnung



Die Neueröffnung von pro optik Bad Hersfeld wird von einem vielfältigen Eröffnungsangebot mit besten Preisen für Brillen und Hörgeräte begleitet – darunter ausgewählte Markenbrillen und -fassungen (bis 100 Euro), z. B. aus den aktuellen prohim- und proher-Kollektionen, für nur einen Euro sowie 50 % Rabatt auf die Zweitbrille. Außerdem gewährt das moderne Fachgeschäft, das ein Vollsortiment mit starkem Fokus auf Premium-Labels anbietet, zur Eröffnung 30 % auf alle Markenfassungen – darunter namhafte Marken und renommierte Hersteller wie Ray Ban, Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Carrera und Hugo Boss. Bis zum 30. November 2022 gibt es bei pro optik Bad Hersfeld aber noch mehr attraktive Specials: Dazu zählen u. a. günstige Hochleistungs-Hörgeräte-Batterien ab je 0,99 Euro oder ein Paar Alpine FlyFit Gehörschutz für 13,95 Euro. Und wer sich die neue pro optik App herunterlädt, sichert sich zusätzlich einen 10-Euro-Bonus auf alle Angebote.

Weiter auf Wachstumskurs



Die drittgrößte Optikerkette mit Sitz in Wendlingen am Neckar zählt deutschlandweit mittlerweile über 180 Flächen in den Bereichen Augenoptik und Hörakustik. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren viel bewegt, u. a. die Erweiterung seiner pro optik hörzentren, die Einführung eines hybriden Onlineshops sowie eine Umstrukturierung der Ausbildung mit dem pro optik campus. Für die nächsten Jahre wird ein weiterer Zuwachs von Filialbetrieben und Eröffnungen von Fachgeschäften angestrebt, allein bis 2025 sollen rund einhundert neue pro optik Fachgeschäfte und Hörakustikzentren eröffnen.

Text: pro optik