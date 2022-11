4. Obwohl knapp die Hälfte der Männer hierzulande weiß, dass Lärm krank machen kann, haben sich 68 Prozent noch nicht mit Lärmschutz beschäftigt.⁷ Dabei kann es so einfach sein: Beim Konzert Ohrenstöpsel nutzen oder beim Handwerken einen Lärmschutz tragen.



5. Was ist denn eigentlich normal laut? Der Deutsche Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte sagt, dass wir Menschen Geräusche im Bereich zwischen 40 und 65 Dezibel (dB) als normal empfinden. Aber bereits die doppelte Lautstärke (80 bis 85 dB) kann unser Gehör dauerhaft schaden. ⁸ In der Freizeit werden diese Werte z. B. bei Fußballspielen im Stadion (105 dB) überschritten. Aber auch die entspannende Gartenpflege kann das Gehör schädigen: Benzinbetriebene Heckenscheren erreichen bis zu 100 dB – und sind vergleichbar mit einem Konzertbesuch (90 bis 100 dB). ⁹



Um frühzeitig einen möglichen Hörverlust zu entdecken, sollten regelmäßig Hörtests gemacht werden. Apollo bietet deshalb in jeder Hörakustik-Filiale kostenfreie Tests an. Außerdem beraten Akustikexpertinnen und -experten gerne rund um topmoderne Hörgeräte und effektiven Gehörschutz für jede Situation.



Text: Apollo