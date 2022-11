Foto: Rudy Project

Von sportlicher Fassung mit Sehstärke über klassische und trendige Active-Lifestyle Modelle bis zur für das Hochgebirge geeigneten Sportbrille erfüllen die Neuheiten von Rudy Project die verschiedensten Bedürfnisse. Entwickelt um Sportlerinnen und Sportlern den höchsten Komfort, maximalen Schutz und einzigartige Performance zu bieten, liegt der Fokus der Kollektion 2023 auch auf Nachhaltigkeit. Mit der Stardash, der Lightflow und der Pulse bringt das italienische Familienunternehmen drei neue Brillen auf den Markt, deren Rahmen aus dem primär biobasierten Material Rilsan® Clear, gewonnen aus Rizinusöl, bestehen.

Stardash – ein funktioneller Allrounder mit leistungsstarken Gläsern

Die Stardash ist eine Allround-Sonnenbrille in zeitlosem Stil, die die Augen vor Sonne und Witterung schützt. Das nur 39 g leichte Modell ist mit High Altitude Kategorie 4 Gläsern erhältlich und verfügt über das neue ImpactX® Photochromic 2 Laser Crimson Glas. Dieses neue Glas bietet den Schutz von Filterkategorie 2 im nicht-aktiven Modus bis hin zur Kategorie 4, wenn es durch die UV-Strahlung voll aktiviert wird. Neben diesen besonders leistungsstarken Gläsern für das Hochgebirge ist die Stardash auch mit ImpactX 2 Laser Brown Gläsern und RP Optics Multilaser verspiegelten Gläsern erhältlich.

Zusätzlich werden bei dieser Sportbrille die Augen durch die abnehmbaren Side-Shields geschützt. Diese halten nicht nur Sonnenstrahlen, die von der Seite einfallen, ab, sondern vor allem auch störende Elemente wie Wind oder Staub. Die verstellbaren Nasenpads und Bügelenden der Stradash garantieren höchsten Komfort und kleine Belüftungsöffnungen im oberen Teil der Fassung minimieren das Risiko des Beschlagens. Das Modell verfügt über einen Rahmen aus Rilsan® Clear. Dieses nachhaltige Polymer, gewonnen aus Rizinusöl, wurde von Arkema entwickelt, um die höchsten Standards in Bezug auf Leistung, Langlebigkeit, Leichtigkeit, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Damit ist dieses Material perfekt für den Einsatz im Sport geeignet.

Auffälliger Stil für einen aktiven Lifestyle: Die neue Spinshield Air

Leichtigkeit, weites Sichtfeld und maximaler Augenschutz – diese Eigenschaften zeichnen die Spinshield Air aus. Dank ihres Half Rim-Rahmens ist sie perfekt für alle, die einen lockeren und auffälligen Stil bevorzugen.

Wie ihr Vorgängermodell Spinshield garantiert sie dank ihrer zylindrischen Scheibe mit großem Sichtfeld eine klare und sichere periphere Sicht und eignet sich damit sowohl für Freizeitaktivitäten als auch für Sportarten wie Joggen oder Radfahren. Ohne den unteren Rahmen bietet das neue Modell eine noch effektivere Belüftung ohne dadurch die Performance zu beeinträchtigen. Ausgestattet mit ultra-griffigen Bügelgummies und zwei verschiedenen Nasenpads im „Standard“ oder „Asian Fit“ gewährleistet die Spinshield Air einen stabilen Sitz und höchsten Komfort für alle Gesichtstypen. Die Pro-Fit-Geometrie der Seitenteile bietet zudem eine bequeme und ergonomische Passform, ohne den Ohrenbereich zu belasten. Die Spinshield Air ist mit einer Vielzahl an RP Optics Multilaser-Gläsern erhältlich und dank eines neuen optischen Einsatzes, der speziell für Shield-Brillen entworfen wurde, auf die individuelle Sehstärke anpassbar.

Zeitlose Klassik in zwei verschiedenen Formen – das ist die Lightflow

Die Lightflow ist ein neues klassisches Modell mit klarem Design – ideal für das Tragen sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit. Sie gibt es in zwei verschiedenen Formen, sodass je nach Stil oder Gesichtsstruktur die am besten passende Form gewählt werden kann: Lightflow A oder Lightflow B. Die „A“-Version zeichnet sich durch eine eckigere Form und breitere Gläser aus, während die „B“-Version durch weichere Linien und kleinere Gläser gekennzeichnet ist.

Die Lightflow ist eine ausgezeichnete Wahl, um auch Gleitsichtgläser in den Rahmen einzusetzen und so für den perfekten Look zu sorgen, ohne die optischen Bedürfnisse des Trägers zu vernachlässigen. Ebenfalls ist sie mit verspiegelten RP Optics Multilaser-Gläsern oder mit der hochmodernen Polar 3FX HDR-Polarisationstechnologie erhältlich. Diese Gläser filtern nicht nur Reflexionen, die von glänzenden Oberflächen wie Autos, Glas, Wasser oder Schnee ausgehen, sondern verfügen auch über einen HDR-Filter, der den Kontrast bestimmter Farben verstärkt. Das Ergebnis ist eine klare Sicht, schärfere Kontraste und eine verbesserte Farbwahrnehmung bei deutlich geringerer Ermüdung der Augen.

Die Bügelstruktur des Modells ist mit Belüftungsöffnungen versehen, die eine optimale Luftzirkulation ermöglichen und die Lightflow perfekt für das Training in der Halle und im Freien machen. Dank der verstellbaren Bügelenden und der austauschbaren Nasenpads aus weichem Gummi, die in zwei Ausführungen erhältlich sind, kann die Lightflow an unterschiedliche Gesichtszüge angepasst werden und gewährleistet so eine perfekte individuelle Passform. Der Rahmen des Modells ist ebenfalls aus dem aus Rizinusöl gewonnenem Polymer Rilsan® Clear gefertigt. Dadurch ist auch die Lightflow besonders langlebig und widerstandsfähig.

Pulse: Ein sportlicher Look mit vielfältigen Korrektionslösungen

Die Pulse ist die neue, von Rudy Project entwickelte sportliche Fassung mit Sehstärke. Perfekt für Sport und Alltag verbindet sie Performance Features mit einem optischen Design, das für eine breite Palette von Korrektionsoptionen einschließlich Lesebrillen und Gleitsichtbrillen ausgelegt ist.

Die Pulse ist in zwei verschiedenen Glasformen verfügbar und passt damit perfekt auf die meisten Gesichter. Die Nasenpads aus weichem Gummi sind ebenfalls in zwei Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Nasenstegbreiten abzudecken. Die vollständig verstellbaren Bügelenden sorgen für einen bequemen und festen Sitz bei Bewegung. Dadurch eignet sich die Pulse perfekt für Indoor- und Outdoor-Training. Durch das leichte, durchdachte und klare Design entsteht ein stilvoller Look, der sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit getragen werden kann.

Das neue Modell stellt einen bedeutenden Fortschritt im Rahmen des „RIDE TO ZERO“-Programmes dar, mit welchem Rudy Project seine Umweltauswirkungen reduzieren will. Denn der Pulse-Rahmen wird wie auch die Lightflow und die Stardash aus dem nachhaltigen Hochleistungspolymer Rilsan® Clear hergestellt.

Text: Rudy Project GmbH