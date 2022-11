Erste Monatslinse mit Wassergradient-Material für Kontaktlinsenträger mit Astigmatismus

Alcon, der weltweit führende Anbieter im Bereich der Augenheilkunde, der sich dafür einsetzt, Menschen zu brillantem Sehen zu verhelfen, kündigte heute die Markteinführung von TOTAL30® for Astigmatism an, der Monatskontaktlinse mit dem Alcon Wassergradient-Linsenmaterial.

Studien zeigen, dass der Komfort eine grosse Rolle spielt, wenn es um das Tragen von Kontaktlinsen und die Markentreue der Linsenträger geht.[2] Obwohl etwa 47% der Fehlsichtigen einen Astigmatismus haben[1]*, tragen nur etwa 10% torische Kontaktlinsen.[3] Total30 for Astigmatism bietet eine ausgezeichnete Trageerfahrung [5, 10-15] für astigmatische Linsenträger, dank des Wassergradient-Linsenmaterials von Alcon, vereint mit der CELLIGENT™ Technologie und dem PRECISION BALANCE 8|4™4 Linsendesign.

«Jetzt ist es möglich, astigmatischen Linsenträgern, welche die Monatslinse bevorzugen, mit der TOTAL30 for Astigmatism das gleiche, ausgezeichnete Trageerlebnis zu bieten wie mit unseren Tageslinsen», freut sich Dr. Benedikt Hoffmann, Franchise Head Alcon Vision Care & General Manager Deutschland, Österreich und Schweiz. «Wir haben TOTAL30 for Astigmatism entwickelt, weil astigmatische Kontaktlinsenträger eher zu trockenen Augen neigen und einen höheren Tragekomfortbedarf haben.[3] Jetzt können wir diesen Linsenträgern besonderen Komfort [4, 5] und Stabilität4 für eine sehr gute Linsenleistung bieten», fügt er an.

Dies ist die dritte torische Linse, die Alcon in den letzten rund 20 Monaten für die schnell wachsende Kategorie der torischen Linsen auf den Markt gebracht hat, einschliesslich der Tageslinsen DAILIES TOTAL1® for Astigmatism und PRECISION1® for Astigmatism. Der Markt 2/4 für Austauschlinsen zur Korrektur von Astigmatismus liegt global aktuell bei schätzungsweise $1.2 Milliarden und wächst dynamisch.

Ähnlich wie die DAILIES TOTAL1 for Astigmatism wird die TOTAL30 for Astigmatism aus dem Wassergradient-Linsenmaterial hergestellt, das einen allmählichen Anstieg des Wassergehalts auf nahezu 100 % Wasser an der äussersten Linsenoberfläche ermöglicht, so dass nichts das Auge berührt ausser einem sanften Feuchtigkeitskissen. [6-9]

Total30 for Astigmatism wird ermöglicht durch die Adaptation des Wassergradient- Linsenmaterials mit der CELLIGENT™-Technologie, einer biomimetischen Technologie, welche die Produktleistung über einen Zeitraum von 30 Tagen optimiert. [10,11] Die Total30 ahmt die Struktur der Hornhautepithelzellen nach und unterstützt die Resistenz der Linsenoberfläche gegen Bakterien und Lipidablagerungen.[12-15] Das Wassergradient-Material der TOTAL30 for Astigmatism hält bei täglicher Reinigung, Desinfektion und Aufbewahrung seine hohe Leistung über einen ganzen Monat.[10,11] Die Linse ist mit allen Linsenpflegemitteln kompatibel.

Das PRECISION BALANCE 8|4™ Linsendesign von TOTAL30 for Astigmatism ermöglicht eine Stabilisation der Linsen in durchschnittlich 60 Sekunden. [4] Beim Blick geradeaus stabilisiert die Kontaktlinse nach durchschnittlich 2 Minuten gemäss der idealen Ausrichtung innerhalb von 3°.[4] Dank der einfachen Anpassung liegt die Erfolgsquote bei der Erstanpassung bei 95%. [4]** Somit können astigmatische Kontaktlinsenträger stabiles und gleichbleibend scharfes, klares Seherlebnis geniessen. [4]

*>0.75D in mindestens einem Auge.

**Basierend auf der Linsenbewegung, -zentrierung und -rotation bei der Erstanpassung

