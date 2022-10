Foto: ROTTLER

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit rückt der sauerländische Traditionsoptiker ROTTLER die Augengesundheit einmal mehr in den Mittelpunkt. Denn im Rahmen der bundesweiten Aufklärungskampagne „Woche des Sehens“ starten bei ROTTLER die Sehtestwochen, die bei einem sicheren und unfallfreien Herbst und Winter helfen sollen.

Gutes und sicheres Sehen hat beim Familienoptiker ROTTLER seit jeher Tradition. „Wir haben eine ganz klare Mission: Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter ihre Augen fest im Blick zu haben“, betont ROTTLER-Geschäftsführer Paul Rottler. „Tag für Tag geben wir unser Bestes in Sachen Sehen und ganz speziell noch einmal im Herbst, wenn die dunkle Jahreszeit beginnt.“ Aus diesem Grund startet das Familienunternehmen in dritter Generation seine alljährlichen Sehtestwochen und lädt alle zu einem kostenlosen 3D-Sehtest ein.



Die Anforderungen an die Sehkraft haben sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Rund 90 Prozent aller Informationen werden durch die Augen aufgenommen. Eine Verschlechterung der Sehkraft wird oftmals erst sehr spät erkannt. In der Folge kann es zu Kopf- und Nackenschmerzen, Konzentrationsschwäche, Schwierigkeiten beim Lesen oder gerade im Herbst zu Gefahren im Straßenverkehr kommen. „Deshalb ist es sehr wichtig, die eigene Sehleistung routinemäßig alle zwei Jahre überprüfen zu lassen“, erklärt Paul Rottler. „Gutes Sehen ist keine Glückssache. Denn eine Brille ist nur so gut wie der Sehtest zuvor.“

Alles im Blick: Für eine optimale Sehkraft

Und genau um diesen Sehtest geht es auch bei den diesjährigen Sehtestwochen bei ROTTLER. Mithilfe modernster Messtechnik überprüfen die Augenoptikerinnen und Augenoptiker in einem kostenlosen 3D-Sehtest detailliert die Sehschärfe der Augen. Es ist ein Sehtest, bei dem die Augen unter echten Alltagsbedingungen vermessen werden. Kein Auge muss mehr separat abgedunkelt werden. Zu jedem 3D-Sehtest erhalten die Kundinnen und Kunden die ROTTLER-Zufriedenheitsgarantie und getreu dem Firmenmotto „ROTTLER macht glücklich“ ihr ganz persönliches Sehprofil.

Die „Woche des Sehens“ soll Menschen dafür sensibilisieren, wie wichtig gutes Sehvermögen ist. Namhafte Organisationen aus den Bereichen Augenmedizin, Selbsthilfe und Entwicklungszusammenarbeit informieren über Augengesundheit und die Auswirkungen von Sehbehinderungen. Zentrales Anliegen ist, wie man diese möglichst frühzeitig erkennt und einer Erblindung vorbeugen kann – sowohl hier bei uns als auch in den ärmsten Ländern der Welt.

