Foto: ESG-Optik GmbH

Über 6 Tage bietet die EGS-Optik im November einen Online-Event Marathon der Extraklasse. Eine Vielzahl an Fachleuten werden die zur Verfügung gestellte Online-Plattform nutzen, um durch 34 Präsentationen abwechslungsreiche Informationen dem Augenoptikfachpublikum näher zu bringen. Die unterschiedlichen Themen entspringen den Bereichen Glas/Kontaktlinsen/Fassungen/Zubehör/Optische Geräte/Marketing/ Nachhaltigkeit und Versicherungen. Lassen Sie sich inspirieren, um in Folge zu profitieren. Alle Mitglieder, inklusive deren Mitarbeiter:innen, aber auch externe, interessierte Augenoptikfachgeschäfte sind hierzu herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei! Durch das bunt gemischte Programm führt die Geschäftsführerin der EGS-Optik, Diana Mavroudis.

„Da die ersten Onlineveranstaltungen für unsere Mitglieder ein voller Erfolg waren, wollen wir dieses, neue Event nun zusätzlich auch allen anderen interessierten Augenoptikfachgeschäften näherbringen.“, so Diana Mavroudis, Geschäftsführerin der EGS-Optik. „Wir setzen hier auf eine packende Informationsveranstaltung, mit hoffentlich regem Austausch. In Zeiten wie diesen haben wir bewusst den Schritt zur Online-Veranstaltung gewählt, nicht nur aufgrund von gesundheitlichen Aspekten, sondern auch aus kostensparenden Gründen für alle Beteiligten.“

Für diesen Event hat die EGS-Optik eine neue Website erstellt, auf der Sie sich absolut unverbindlich registrieren können. =>https://seminar.egs-optik.de/

Nach der kurzen Registrierung erhalten Sie in den folgenden Tagen eine Bestätigung per E-Mail. Die Agenda für die 6 Tage kann dort tagesaktuell abgerufen werden. Auf dieser Website finden Sie auch den Zugangslink, um am Online-Event teilnehmen zu können sowie eine Anleitung für die Meeting-Plattform „GoTo Meeting“. Die EGS-Optik freut sich jetzt schon darauf, Sie bei diesem Event begrüßen zu dürfen.



Die folgenden Firmen haben Ihre Teilnahme mit Referenten:innen bestätigt:

Alcon, axregio3, Brillenversicherung Deutschland, Cooper Vision, De Rigo,

Emmerich Eyewear, Eschenbach Optik, Galifa Contactlinsen, Hoya Lens, Loyalty Lab, mark´ennovy, Menicon, Menrad, MPG&E, MPO – Brillengläser, New Line Optik (Headrix), Oculus, OWP, Prague Eyewear, Pricon, Rupp + Hubrach Brillenglas, Schiegg Assekuranz,

Seiko Optical, Sun Optik/ Montana Eyewear, Swiss Eye, Vivior, Wöhlk Contactlinsen

Text: EGS-Optik GmbH