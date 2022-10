Foto: Optiswiss

Ein völlig unabhängiger Brillenglashersteller ist heute etwas Besonderes! Genau so einzigartig ist das Exklusivkonzept der Optiswiss zur Stärkung des stationären Fachhandels, dessen Kernidee aus der bereits gelebten Nähe zum Fachhandel und der Historie des größten Schweizer Brillenglasproduzenten entstanden ist. Seit der Gründung im Jahr 1937 ist die Optiswiss lokal verankert und sich der Unterstützung der unabhängigen Augenoptiker immer treu geblieben.

Zwei Augenoptiker starteten damals mit einer eigenen Produktion in Basel, um die Kollegen in der Schweiz nachhaltig mit Brillengläsern zu versorgen. Diese Nähe zum Fachhandel zeichnet Optiswiss bis heute aus, das Exklusivkonzept baut darauf auf und geht entscheidende Schritte weiter: Um gemeinsam mit unabhängigen Augenoptikern die Zukunft zu meistern und mehr noch selbst zu gestalten, setzt Optiswiss wie bisher auf transparente und faire, zukünftig aber auch exklusive und limitierte Partnerschaften auf Augenhöhe.

Alleinstellungsmerkmale entwickeln

Brillenglashersteller sollten als verlässlicher Partner heute in der Lage sein, Mehrwerte für die unabhängigen Augenoptiker und grundsätzlich Alleinstellungsmerkmale für den traditionellen Fachhandel zu entwickeln. Dies geht bei der Optiswiss über innovative hochwertige Produkte Made in Switzerland noch hinaus. Denn als vollständig unabhängiger Brillenglashersteller, der keine externen Interessen berücksichtigen muss, ist Optiswiss zudem in der Lage, sich Freiheiten herauszunehmen und flexibel auf die Veränderungen der Branche reagieren zu können. „Wir produzieren seit jeher nicht nur innovative Brillengläser, sondern bieten unseren Partnern Konzepte, mit denen Sie sich nachhaltig vom Wettbewerb abgrenzen werden“, erklärt Detlef Göttlich, Mitglied der Optiswiss-Geschäftsleitung und an der Entwicklung des Exklusivkonzeptes maßgeblich beteiligt: Aus den Werten und Möglichkeiten der Optiswiss ist ein auf die Bedürfnisse der unabhängigen Augenoptiker in Deutschland zielgerichtetes Partnerschaftskonzept auf Augenhöhe entstanden.

Das Exklusivkonzept ist für Bestandskunden und Neukunden gleichermaßen attraktiv, und auch Neugründer und Jungunternehmer werden von dieser Unterstützung besonders profitieren. Alle Kunden dürfen sich über maximal transparente und faire Partnerschaften freuen und erhalten einen Gebietsschutz, was eine Limitierung der Partnerschaften in Deutschland für die Optiswiss mit sich bringen muss. Die zukünftigen Partner profitieren von der regionalen und exklusiven Belieferung „mit den innovativen Produkten der Optiswiss und dem gleichzeitigen Ausschluss von Ketten und Discountern. Preisaggressive Ausrichtungen und Augenoptiker, die sich eher über Rabattaktionen als über ihre Kompetenz positionieren, sind nicht die richten Partner für die Optiswiss und deren Markengläser!“, stellt Göttlich heraus.

Der Gebietsschutz und der Ausschluss von Discountern bietet den Exklusivpartnern Verlässlichkeit und Sicherheit, zudem garantiert Optiswiss die Gleichbehandlung aller Partner bei Preisen und Produkten. Entscheidend hierfür ist der Brillenglasumsatz, der über die Konditionen und die Größe des Exklusivgebietes entscheidet. Genauso ist für alle die offen kommunizierte Regelung gleich, für welchen Glasumsatz die Partner bestimmte Konditionen oder Rabatte auf die Jahresrechnung erhalten. Aber: „Die aktuellen Umsatzzahlen eines Augenoptikers sind kein Maßstab dafür, ob wir mit ihm den Weg in die Zukunft antreten. Wir starten egal von welcher Stelle aus – wichtig ist das gemeinsame Ziel“, sagt Göttlich.

Im Vordergrund: Nachhaltige Geschäftsentwicklung des Augenoptikers

Infrage als Exklusivpartner kommen zukunftsinteressierte, möglichst optometrisch positionierte Augenoptiker, die ihren Kunden einen modern ausgestatteten Betrieb mit erstklassigen Produkten präsentieren möchten. Neben diesen gemeinsamen Zielen und über die innovativen Produkte und Dienstleistungen hinaus, möchte die Optiswiss im Rahmen der Partnerschaft die nachhaltige Geschäftsentwicklung des Augenoptikers in den Vordergrund der gemeinsamen Aktivität stellen. Göttlich: „Denn die wirtschaftlichen Aspekte im Sinne von durch den Augenoptiker gut und stabil kalkulierbaren Roherträge sind für alle Beteiligten von Nutzen.“

Optiswiss produziert auch zukünftig ausschließlich in Basel, von dort aus gehen schon heute mehrere Tausend Markengläser täglich in mehr als 20 Länder. Die Qualität und Innovationskraft der Optiswiss fußt auf der Kontinuität eines immens agilen Unternehmens, in dem der persönliche Kundenkontakt und die eigene Authentizität schon in der Vergangenheit stets zentrale Rollen gespielt haben. Mit dem Exklusivkonzept für die traditionellen Augenoptiker unterstreicht Optiswiss diese Philosophie. „Nicht zuletzt damit das so bleibt, möchten und werden wir den stationären Fachhandel mit aller Kraft unterstützen. Wir legen großen Wert auf unsere Unabhängigkeit, kein Externer gibt uns etwas vor. Und aufgrund unserer kompakten Größe bleiben wir flexibel und innovativ, verantwortungsvoll und regional verankert. Das ist die Basis für unser Handeln in allen Bereichen und ermöglicht es uns, mit unseren Partnern die Zukunft erfolgreich zu gestalten!“, erklärt Samuel Frei, CEO der Optiswiss AG.

Die mit dem Exklusivkonzept klar kommunizierte einzigartige Positionierung Richtung unabhängigen, traditionellen Augenoptiker ist im gleichen Maße etwas Besonderes in der Augenoptik, wie es ein unabhängiger Brillenglashersteller heute ist. Ein solches Konzept braucht auch exklusive Partner, die zukunftsorientiert denken und handeln. Interessenten erhalten unter Tel. 0800 45 88 458 und E-Mail service.de@optiswiss weitere Informationen zum Exklusivkonzept und Termine mit dem Salesteam der Optiswiss.

Text: Optiswiss