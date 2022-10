Foto: Johnson & Johnson Vision

Der Kontaktlinsenmarkt birgt viele Chancen für engagierte Augenoptiker:innen. Schon allein, weil mehr als 6,3 Millionen Menschen in Deutschland aktiv an Kontaktlinsen interessiert sind [1]. Johnson & Johnson unterstützt den anpassenden Fachhandel intensiv dabei, dieses Potenzial zu nutzen: mit hochwertigen ACUVUE® Kontaktlinsen und mit den beliebten praxisnahen Weiterbildungsseminaren.

ACUVUE® Expert:innen teilen ihr umfassendes Wissen, vermitteln aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft und geben wertvolle Tipps zu allen wichtigen Aspekten des Kontaktlinsengeschäfts – von Auswahl und Upgrade bis hin zu Kommunikation und speziellen Problemlösungen. Auf Wunsch erhalten die Teilnehmenden ein Teilnahmezertifikat.

Attraktive Chancen mit multifokalen und torischen Kontaktlinsen

In den kommenden Monaten geht es in den kostenlosen Online-Seminaren vor allem um Presbyopie und Astigmatismus. Beide Segmente bieten besonders attraktive

Geschäftschancen für den anpassenden Fachhandel. Schließlich sind 57 Prozent der Menschen in Deutschland über 40 Jahre alt – und damit von Presbyopie betroffen [2]. Außerdem weisen 47 Prozent aller Fehlsichtigen zumindest auf einem Auge einen signifikanten Astigmatismus auf [3]. Wie man diese Menschen gekonnt anspricht, in wenigen Schritten die für sie optimalen multifokalen bzw. torischen Kontaktlinsen anpasst und wie man aus potenziellen Kund:innen zufriedene und loyale Kund:innen macht – das erfahren Augenoptiker:innen in den aktuellen Online-Seminaren.

Marco van Beusekom, Senior Manager Professional Education and Development DACH & Benelux bei Johnson & Johnson Vision. Foto: Johnson & Johnson Vision

Weiterbildung on demand: Neuer Service ergänzt die Live-Online-Seminare

Interessierte können an den interaktiven Online-Seminaren ganz einfach über das Videokonferenzsystem Zoom teilnehmen. Die Veranstaltungen werden von erfahrenen Dozent:innen geleitet. Dank einer Chatfunktion haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen in die Diskussion einzubringen. Ergänzend dazu bietet Johnson & Johnson Vision auch kostenlose Weiterbildung on demand: kurze Online-Videos von 20 bis 40 Minuten Dauer, welche die Augenoptiker:innen jederzeit und an jedem Ort nutzen können, beispielsweise als „Lern-Snack“ in der Mittagspause.

„Unsere Weiterbildungen on demand haben wir zu Beginn dieses Jahres gestartet – und wir freuen uns über eine großartige Resonanz“, unterstreicht Marco van Beusekom, Senior Manager Professional Education and Development DACH & Benelux bei Johnson & Johnson Vision. „Viele Teilnehmende haben uns bestätigt, dass sie sich ein solches Angebot schon lange gewünscht haben, weil es ihnen maximale Flexibilität bei ihrer Fortbildung ermöglicht. Sie sind begeistert von der Praxisnähe und den ausgewählten Inhalten, die ihnen einen klaren Mehrwert für ihr Geschäft bieten.“ Weitere Informationen und eine Übersicht über sämtliche On-Demand-Seminare gibt es hier: https://www.jnjvisioncare.de/on-demand-seminare

NEUE aktuelle Online-Seminar-Highlights

ACUVUE® Experts: Alles über Astigmatismus Mittwoch, 12. Oktober – 19:00 Uhr

ACUVUE® Experts: Kunden mit Presbyopie optimal versorgen Montag, 17. Oktober – 09:00 Uhr

ACUVUE® Experts: Weiche Kontaktlinsen 2.0 Mittwoch, 09. November – 19:00 Uhr

ACUVUE® Experts: Alles über Astigmatismus Montag, 14. November – 09:00 Uhr

ACUVUE® Experts: Kunden mit Presbyopie optimal versorgen Mittwoch, 23. November – 19:00 Uhr

Das vollständige Online-Seminar-Programm mit allen Informationen zu Anmeldung und Teilnahme gibt es hier: https://www.jnjvisioncare.de/online-seminare

Quellen

Considerer Studie 2021 statista. com McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens and Anterior Eye. 2010 Feb 28; 33(1): 23-6

Text: Johnson & Johnson Vision