Foto: Stratemeyer

Stratemeyer hat einen neuen Filter in das Programm der medizinischen Filter aufgenommen. Der im eigenen Haus entwickelte Balance-Filter der Brillenglasmanufaktur dämpft gezielt das Licht und kann auch bei migränebedingter Lichtempfindlichkeit helfen.

Migränepatienten leiden häufig unter einer hohen Lichtempfindlichkeit. Die rosarote Tönung passt die Intensität definierter Spektralbereiche des Lichts an. Das strahlungsintensive Grün wird stärker reduziert und blaues und rotes Licht wird weniger herausgefiltert. Die gedämpfte Helligkeit und der UV400-Filter erleichtern zudem die Arbeit am Bildschirm. Das Seherlebnis bleibt weiterhin natürlich. Balance-Gläser sind daher ohne Einschränkungen auch beim Autofahren am Tag tragbar. Der Balance-Filter ist in drei unterschiedlichen Absorptionsgraden (Light, Medium, Dark) erhältlich.

Text: Eugen Stratemeyer GmbH & Co. KG