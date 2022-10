Ulrich Krauss und Josef May (v.l.). Foto: SPECTARIS

Der Deutsche Industrieverband SPECTARIS hat einen neuen Vorsitzenden: Ulrich Krauss, CEO der Analytik Jena, wurde auf der Mitgliederversammlung in Berlin mit deutlicher Mehrheit der Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er setzte sich gegen André Schulte, Geschäftsführer der WEINMANN Medical Technology, durch. Krauss ist damit Nachfolger von Josef May, der die Geschicke des Verbandes 15 Jahre lang leitete.

„Mister SPECTARIS“ hatte ereignisreiche Jahre zu moderieren, angefangen mit der Euro- und Finanzkrise bis hin zu den aktuellen geopolitischen Verwerfungen. Trotz allem waren es aber auch Jahre, die für die SPECTARIS-Branchen überwiegend erfolgreich waren, im In- wie im Ausland. „Josef May war in all diesen Jahren zentraler Antreiber und Meinungsgeber, Identifikationsfigur, aber auch eine wertvolle Stütze. Das alles komplett ehrenamtlich, neben seiner verantwortungsvollen Position bei Silhouette“, betonte SPECTARIS-Geschäftsführer Jörg Mayer zum Abschied.

Dr. Bernhard Ohnesorge, Ulrich Krauss, Mirjam Rösch, Josef May und André Schulte (v.l.). Foto: SPECTARIS

Ulrich Krauss würdigte ebenfalls die Verdienste von Josef May und fasste seine Ziele als neuer Vorsitzender so zusammen: „Die Relevanz und das Profil des Verbandes möchte ich in der Politik und Öffentlichkeit weiter schärfen, dabei die relevanten industriepolitischen Themenfelder mitgestalten. Vision, Verständnis, Klarheit und Agilität – das soll und wird der Verband seinen Mitgliedern unter meiner Führung bieten.“ Krauss verbrachte sein bisheriges Berufsleben bei SPECTARIS-Mitgliedsunternehmen, u.a. als CEO bei der Carl Zeiss Meditec AG sowie als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Carl Zeiss Vision International. Damit bringt er wesentliche Erfahrungen in die heterogene Dachverbandsstruktur von SPECTARIS ein, die sich durch ein Miteinander von Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik auszeichnet.

Darüber hinaus wurde Matis Kuchejda, Geschäftsführer und Inhaber der Schmidt und Haensch GmbH & Co, für zwei weitere Jahre zum Schatzmeister gewählt. Wiedergewählt wurde auch André Schulte zum stellvertretenden Vorsitzenden. Neu gewählt wurde Dr. Bernhard Ohnesorge, Geschäftsführer der Carl Zeiss Jena GmbH, zum stellvertretenden Vorsitzenden. Ohnesorge ist auch Vorsitzender des Fachverbands Photonik bei SPECTARIS.

Josef May legte nach 17 Jahren auch seinen Consumer-Optics-Vorsitz nieder. Hier wurde bereits im Vorfeld auf dem Branchentag Consumer Optics Mirjam Rösch, Commercial Director DACH und Managing Director bei der Hoya Lens Deutschland GmbH, als Nachfolgerin gewählt.

Text: SPECTARIS