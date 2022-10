Foto: Silhouette

Seit über 15 Jahren engagiert sich Silhouette im Rahmen von „TRIBUTE TO BAMBI“ für hilfsbedürftige Kinder in Deutschland. Jahr für Jahr entwickelt das Unternehmen hochwertige Mikrofaser-Brillentücher im Doppelreh-Design und verkauft diese dank der Unterstützung von Partner-Optikern. Die Erlöse werden stets zu 100 Prozent an die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung gespendet, die damit in den letzten Jahren zahlreiche Kinderhilfsprojekte unterstützt hat.

Bereits 2005 fiel die Entscheidung: Die Silhouette Deutschland GmbH engagiert sich erstmalig als Charity-Partner für TRIBUTE TO BAMBI. Die Gründe dafür: mehr als naheliegend. Denn das Unternehmen setzt sich so für Kinder in Not ein, tut etwas Gutes und kreiert gleichzeitig eine gemeinsame Aktion, die einen zusätzlichen Mehrwert für Optiker schafft. Damit auch diese die Möglichkeit haben, mit kleinen Schritten den Spendentopf zu füllen und vielen Kindern eine große Freude zu bereiten.

Mit dem Ziel, seine Kunden immer wieder aufs Neue zu überraschen, entwirft Silhouette nun erneut ein farbenfrohes, fröhliches Motiv für das diesjährige TRIBUTE-TO-BAMBI-Brillentuch. Key-Element ist natürlich das Doppelreh, welches schwerelos im Himmel zu schweben scheint. Passend dazu stellt das Marketing- und Vertriebsteam den Optikern Brillentuchpräsenter, Poster und Thekenaufsteller zur Verfügung – um damit die Ware vor Ort aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Verfügbar sind die Pakete mit je 65 Brillentüchern sowie POS-Artikel bis Anfang Oktober. Das hochwertige Tuch kann der Endkunde dann für 3,50 Euro erwerben. Ein kleiner Preis für den guten Zweck, den viele Charity bewusste Menschen seit Jahren gerne zahlen. Nicht zuletzt hat sich das eigenentwickelte Silhouette Brillentuch über die Zeit schließlich zum Sammlerstück etabliert.

Text: Silhouette