Foto: Shamir

Während der SILMO-Messe in Paris hat Shamir Metaform™ den angesehenen Silmo d’Or-Preis in der Kategorie „Vison“ gewonnen. Dieser Preis wird von einer internationalen Jury aus Fachleuten der Augenoptikbranche vergeben. In der Kategorie „Vision“ geht es um herausragende Innovationen im Bereich Brillengläser und Kontaktlinsen.

In den letzten 50 Jahren hat Shamir Optical ständig erfolgreich in neue Technologien investiert, um die Qualität und Leistung von Brillengläsern zu verbessern. Shamir Metaform™ ist eine dieser bahnbrechenden Technologien, die den Markt für Brillengläser nachhaltig verändert hat. Es waren 6 Jahre Forschung und Entwicklung notwendig, um diese bahnbrechende und umweltfreundliche Herstellungstechnologie auf den Markt zu bringen. Shamir Metaform™ verbessert die mechanischen und physikalischen Eigenschaften von Brillengläsern, wie z. B. Stoßfestigkeit, Gewicht und Dicke, auf ein noch nie dagewesenes Niveau.

Foto: Shamir

Metaform™ revolutioniert auch den Prozess der Antireflexions-Beschichtung. Ein einziger Schritt für ein schnelleres, ästhetischeres, zuverlässigeres und widerstandsfähigeres Ergebnis.

Metaform™ ist in jedem Index erhältlich und bietet zahlreiche Vorteile:

bis zu 18-mal stärkere Brillengläser als von der FDA gefordert (Bruchsicherheit)

bis zu 40 % dünner und leichter als herkömmliche Gläser*

dauerhafte und ästhetische Beschichtung mit signifikant reduzierten Newton- Ringen

schnelle und umweltverträgliche Produktion (bis zu 80% energieeffizienter)

Shamir Optical ist sehr stolz darauf, diese begehrte Auszeichnung von Experten unserer Branche zu erhalten. Sie bestärkt uns darin, unseren Kunden auch weiterhin innovative Produkte und Services anzubieten, damit sie die Sehkraft der Menschen auf der ganzen Welt verbessern können – und das mit einer ganz persönlichen Note.

*bei Minuswerten

Text: Shamir