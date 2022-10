Foto: Tullio M. Puglia/Getty Images for Mido

Ab jetzt können sich Besucher auf der MIDO-Website https://www.mido.com/en/entry-pass für die kommende Ausgabe der internationalsten Brillenmesse anmelden.

Vom 4. bis 6. Februar trifft sich die Welt der Optik auf der MIDO 2023, auf der das Beste gezeigt wird, was die Branche in Bezug auf Trends, Innovation, Design, Nachhaltigkeit und Kreativität zu bieten hat.

Die MIDO 2023 startet mit einem neuen Look und einem neuen Claim: „The Eyewear State of the Art“. Beides verkörpert die Werte, die diese Messe seit mehr als 50 Jahren auszeichnen: Zeitgeist, Kultur, Mode und Schönheit. Die neue Kommunikationskampagne von FRAMES, die von Max Galli in Zusammenarbeit mit der Mixer Group entworfen wurde, umfasst vier Themen, die die Branche bis zur Messe begleiten werden.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an der Messe 2023, nachdem die Ausgabe vom April 2022 (die erste nach der Pandemie) mit 22.000 Fachleuten und 670 ausstellenden Unternehmen alle Erwartungen übertroffen hat. Die MIDO ist nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt, um den sich die Beziehungen zwischen den Fachleuten der Branche aus aller Welt drehen“, so Präsident Giovanni Vitaloni. „Wir sind uns bewusst, dass wir uns in unsicheren und problematischen Zeiten befinden, die durch die weltweite Lage noch verschlimmert werden. Unsere Herausforderung besteht nicht nur darin, die gesamte Brillenwelt persönlich einzubeziehen, sondern auch darin, unsere Messe auf der Grundlage der Umstände und Veränderungen, die wir berücksichtigen müssen, zu leiten und zu gestalten, um eine zunehmend internationale, zukunftsorientierte Perspektive zu haben.“

Die Daten bestätigen, dass die Brillenbranche dank ihrer starken internationalen Ausrichtung zu den Sektoren gehört, die am erfolgreichsten auf die jüngsten Herausforderungen reagieren. Im ersten Quartal 2022 stiegen die Exporte von Januar bis März um 32,3 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 und wuchsen um 35,3 % gegenüber 2021. Nach Schätzungen der ANFAO wird für die kommenden Monate ein weiteres Wachstum der Exporte, der Produktion, des Inlandsmarkts und der Beschäftigten in der Industrie erwartet.

Die MIDO findet in der Messe Mailand (Strada Statale del Sempione 28 – Rho) am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Februar von 9 bis 19 Uhr sowie am Montag, 6. Februar von 9 bis 18 Uhr statt.

Alle Updates sind online auf der Veranstaltungswebsite https://www.mido.com/en/ und auf den offiziellen sozialen Kanälen verfügbar: Instagram (@mido_exhibition), Facebook (@MIDOExhibition), Twitter (@MIDOExhibition) und LinkedIn.

