Foto: Marchon Eyewear

Marchon Eyewear, Inc., einer der weltweit größten Hersteller und Vertreiber hochwertiger Brillen und Sonnenbrillen, und Paul Smith, das führende, unabhängige Designunternehmen des Vereinigten Königreichs, haben den Abschluss ihres exklusiven und langfristigen, globalen Lizenzvertrags bekanntgegeben.

Marchon war bereits zuvor für den Vertrieb der Brillen von Paul Smith in Nordamerika verantwortlich. Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft wird Marchon ab Januar 2023 das Design, die Fertigung und den globalen Vertrieb der Brillenkollektion der Marke leiten.

Die Brillen und Sonnenbrillen von Paul Smith werden mit einem klassischen Ansatz mit modernen Einflüssen gefertigt, mit einem Fokus auf einer besonderen Handwerkskunst und einer einzigartigen Detailtreue – mit dem unverkennbaren, markentypischen Stil und der organischen Farbpalette, für die Paul Smith berühmt ist. Kunden erwarten Modelle für Damen und Herren aus hochwertigen, leichten Materialien in klassisch-zeitlosen und modernen Designs.

„Wir bei Marchon sind sehr stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Paul Smith bekannt zu geben, einer absoluten Kultmarke mit einem zeitlosen Stil”, sagte Thomas Burkhardt, President von Marchon Eyewear, Inc. „Wir freuen uns bereits sehr, einen Beitrag zum künftigen, weltweiten Wachstum der Marke zu leisten und zugleich unser Angebot an Luxusbrillen zu erweitern. Die neuen Kollektionen werden neue Designs enthalten, die den Geist und die außergewöhnliche Qualität der Marke Paul Smith in Perfektion verkörpern werden.”

„Wir freuen uns enorm auf diese neue, weltweite Partnerschaft mit Marchon. Die Kombination aus Marchons einmaliger Expertise in den Bereichen Fertigung und Vertrieb und unserem einzigartigen, enorm kreativen Designansatz wird diese Partnerschaft garantiert zu einem vollen Erfolg machen”, sagte Ashley Long, Managing Director von Paul Smith Ltd.

Die neue Brillenkollektion von Paul Smith wird weltweit in ausgewählten Optikergeschäften, Kaufhäusern und Fachgeschäften, Einzelhandelsgeschäften von Paul Smith sowie online auf www.paulsmith.com und in den USA auf www.eyeconic.com vertrieben.

Text: Marchon Eyewear