Leon Deterding for Bolon Eyewear 2022. Foto: Reno Mezger Photographer for BOLON Eyewear

Bereits im Frühjahr 2020 hatte BOLON Eyewear Studierende der AMD Akademie Mode & Design in Hamburg mit Brillen bei der Abschluss-Modenschau ihrer trendigen und außergewöhnlichen Outfits unterstützt und damit Fashion-Affinität der stylishen Marke unterstrichen. Nach einer Corona-bedingten Zwangspause wurde die Partnerschaft jetzt wieder aktiviert; BOLON stellte dem talentierten Modedesign-Nachwuchs stylishe Brillen für ein Fotoshooting mit dem renommierten Hamburger Fotografen Reno Mezger zur Verfügung.

„Im Rahmen des Semesterprojekts und Wettbewerbs „archetypes revisted“ haben Student*innen unserer Akadamie durch Upcycling von fehlerhaften Materialien, Retouren, Warenüberhängen wie Zelte, Outdoorkleidung und Rucksäcken neue Outfits kreiert“, so Prof. Dipl. Des. (FH) Susanne Müller-Elsner, Dekanin des Studiengangs Mode Design (B.A.) an der AMD. „Eine Auswahl der besten Looks kam für das Shooting zum Einsatz. Wir freuen uns sehr, dass BOLON unsere kreativen Nachwuchs-Designer*innen so engagiert unterstützt. Brillen werden immer wichtigere Accessoires in der Modewelt.“

Gouran Bouzergoun for Bolon Eyewear 2022. Foto: Reno Mezger Photographer for BOLON Eyewear

Für die Studierenden hatte BOLON Eyewear einen Mix aus besonders markanten, detailreichen sowie ausdrucksstarken Modellen ihrer Frühjahrs-/Sommerkollekktion 2022 zusammengestellt, darunter sowohl Sonnenbrillen- als auch Korrektionsfassungen, größtenteils unisex. Somit hatten die Nachwuchstalente einen großen Gestaltungsspielraum, um bestimmte Facetten ihrer Kreationen mit BOLON Brillen zu betonen.

„Die Brille ist für mich als eine wichtige Look-Ergänzung. Einige Designs funktionieren nur mit einer Brille oder geben den gewissen Touch“, so Paula Kramer, 4. Semester Modedesign an der AMD Hamburg und Gewinnerin des Wettbewerbs „archetypes revisted“.

Für die Brillen-Kollektion wurden hochwertige Materialien aus Italien und der Schweiz verwendet. Dabei legt BOLON Wert darauf, dass Kund*innen nicht zwischen Qualität, Style und Preis wählen müssen und bietet modisches Design mit hohem Tragekomfort und Langlebigkeit zu einem erschwinglichen Preis. Die Leidenschaft des Design-Nachwuchses der AMD für das Zusammenführen von Mode und Nachhaltigkeit ist zunehmend auch für BOLON relevant. Die Marke testet aktuell Designs mit recycelbaren Materialien, um sie in den kommenden Kollektionen in der Breite einzusetzen.

Text: BOLON Eyewear