„Familie an Bord – Sicherheit im Blick“ lautet das Motto der diesjährigen Herbstkampagne zu ZEISS DriveSafe. Das key visual der Kampagne zeigt den kleinen Jungen Paul in seinem Kinderauto, mit dabei sein liebster Teddy. Wohin es geht, weiß Paul noch nicht. Eines weiß er aber ganz genau: Wenn er groß ist, will er so sicher Auto fahren wie seine Eltern – denn diese tragen ZEISS DriveSafe Brillengläser.

Die Kampagne startet Ende September 2022 auf zahlreichen Kanälen. Dann geht auch die neue Online-Kampagnenseite www.zeiss.de/drivesafe an den Start.

ZEISS DriveSafe: neuer Blick auf den bewährten Dauerbrenner

Mit der Kampagne rückt ZEISS den Fokus humorvoll aus einer anderen Perspektive auf seine Autofahrergläser. Sowohl das Motiv als auch der Satz „Ich will mal so sicher Auto fahren wie meine Eltern“ zeigen, dass Eltern auch in punkto Sicherheit im Straßenverkehr Vorbilder für ihre Kinder sind. Subtil damit verbunden sind die Vorteile, die ZEISS DriveSafe Brillengläser allen Autofahrenden bieten: blendungsfreieres Fahren und bequemer Blickwechsel zwischen Straße, Navi und Rückspiegel.

ZEISS wird die Kampagne über Social Media und Native Advertising bewerben und ein umfangreiches Marketingpaket für seine Partneroptikerinnen und Partneroptiker im ZEISS Marketingshop bereitstellen. Dieses umfasst Schaufenster-Aufkleber, Theken- und Schaufensteraufsteller, Poster, EV-Flyer und auch den kuscheligen Teddybären aus der Kampagne. Darüber hinaus stehen Vorlagen für Tageszeitungsanzeigen, ein Advertorial, Bilddaten sowie ein Datenpaket für Social-Media-Aktivitäten zum kostenlosen Download bereit.

Ebenso bietet die ZEISS eAcademy Schulungen zu ZEISS DriveSafe an.

Werben für Brillengläser, optimiert für das Autofahren, ist wichtig

„Wir starten für ZEISS DriveSafe zum wiederholten Male eine Herbstkampagne, weil uns das Thema Fahrsicherheit nach wie vor wichtig ist. Mit unseren Autofahrergläsern können wir einen Beitrag dazu leisten, dass sich Autofahrende sicherer fühlen, weil sie besser und stressfreier sehen. Wer im Straßenverkehr nicht optimal sieht, ist am Ende eine Gefährdung für sich und andere“, sagt Matthias Wehrle, Direktor Marketing, ZEISS Vision Care Deutschland. „Und oft ist es das Wertvollste, das uns im Auto begleitet – unsere Kinder. Daher soll unser diesjähriges key visual, der kleine Paul, für gutes Sehen werben.“

