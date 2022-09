Großer Auftritt auf der MQ Vienna Fashion Week: Designer Goran Bugaric mit einer Brille von Klarsicht.online. Foto: Klarsicht.online

Klarsicht.online hatte seinen großen Auftritt auf der MQ Vienna Fashion Week, bei der sich jährlich modebegeisterte Fashionistas versammeln, um nationale und internationale Designer und deren aktuelle Kreationen zu feiern. Klarsicht.online durfte Designer Goran Bugaric exklusiv mit einer neuen Brille für die Präsentation seiner Kollektion auf der Vienna Fashion Week ausstatten. Um für die Show perfekt gestylt zu sein und einen starken Akzent zu setzen, entschied er sich für eine Brille von Etnia Barcelona mit außergewöhnlicher Form.

Wien,14. September 2022. Seit mittlerweile 13 Jahren zählt die MQ Vienna Fashion Week zum festen Bestandteil der österreichischen Modeszene. Die diesjährige MQ Vienna Fashion Week läuft noch bis 17. September 2022. „Ein voller Erfolg“ freut sich Gabriela Colic, Gründerin und CEO von Klarsicht.online über die Kooperation mit Designer Goran Bugaric. Für den Designer mit serbischen Wurzeln kam 2012 mit seiner Label-Gründung BUGARIC der erste große Durchbruch. Mittlerweile sind seine Kollektionen nicht nur auf nationalen, sondern auch auf internationalen Laufstegen zu bewundern.

„Mit Klarsicht.online wollen wir den lokalen Brillenhandel digitalisieren und zeigen, wie vielfältig die heimischen Optiker sind. Je nach Typ und Geschmack ist auf Klarsicht.online für jeden das passende Modell dabei. Dass auch Designer wie Goran Bugaric auf uns vertraut und wir ihn mit der perfekten Brille für die 14. MQ Vienna Fashion Week ausstatten konnten, macht uns stolz und es freut uns, auf dem österreichischen Mode-Highlight des Jahres vertreten gewesen zu sein“, so Colic.

Foto: Klarsicht.online

Klarsicht.online begleitet inhabergeführte Optiker auf ihrem Weg in die Digitalisierung und unsterstützt so den heimischen Brillenhandel bestmöglich. Ziel ist es, den Brillenkauf zu modernisieren, dennoch aber nicht auf die Expertise des Meisteroptikers zu verzichten. Der Sehtest oder die passenden Gläser werden auch bei einer Online-Bestellung via Klarsicht.online weiterhin vom Spezialisten vor Ort durchgeführt oder angepasst, was einen Vorteil sowohl für die Kunden als auch für den Brillenfachmann/frau bietet. Momentan sind Produkte von 38 verschiedenen österreichischen Optikern im Sortiment der Online-Plattform vertreten. Das Credo von Klarsicht.online – Eine Brille ist viel mehr als nur ein hilfreiches Accessoire, sie ist ebenso ein Mode-Statement. Um das richtige Modell zu finden, das zu Gesichtsform, Stil und Vorlieben passt, sind auf Klarsicht.online über 8.500 Modelle und mehr als 132 Marken zu entdecken.

Von dem riesigen Angebot profitierte auch Goran Bugaric. Anprobieren durfte der Designer unterschiedliche Brillenfassungen, die ihm in einem privaten Fitting vorgestellt wurden. Aus den 23 probierten Brillen fiel die Wahl schließlich auf das Modell Braganza der Marke Etnia Barcelona aus der RICH-Kollektion für Herbst/Winter 2022, die in aufgrund ihrer außergewöhnlichen Form sofort überzeugte. Die RICH-Kollektion besteht aus zehn Acetatmodellen in neuen komplexen Konstruktionen, in denen hochwertige Acetatblöcke mit lebendigen Farben für einen provokativen Look kombiniert werden.

Text: Klarsicht.online