Foto: EssilorLuxottica

Die Partnerschaft mit EssilorLuxottica lohnt sich für unabhängige Augenoptiker in Deutschland, Österreich und in der Schweiz jetzt noch mehr, denn am 26.09.2022 startet das Loyalty Programm „myELClub“ – und damit das erste digitale Prämienprogramm von EssilorLuxottica.

Auf der eigens dafür entwickelten Online-Plattform www.myelclub.com können Augenoptiker ihre verkauften Luxottica Fassungen* eingeben und erhalten dafür im Gegenzug Punkte, die sie gegen eine Vielzahl attraktiver Prämien einlösen können. Im Rahmen von Sonderaktionen und als EssilorLuxottica 360 Partneroptiker können sie ihren Punktestand vervielfachen. Brillengläser sind aufgrund des Heilmittelwerbegesetzes (HWG) von diesem Programm ausgeschlossen.

„Das Loyalty Programm ist ein weiterer wichtiger Baustein für die gemeinsamen Kundenpartnerschaften unseres Unternehmens“, so Julia Kaul, Head of Trademarketing DACH bei Luxottica. „Wir unterstreichen damit einmal mehr, wie wichtig uns die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unabhängigen Optikern ist.“

Foto: EssilorLuxottica

Für jede verkaufte Luxottica Fassung erhalten die teilnehmenden Optiker 100 Punkte. Dazu müssen sie lediglich die verkauften Brillen auf www.myelclub.com erfassen. Zum Start des Loyalty Programms können sie unter bis zu 4.500 Prämien auswählen, abhängig von ihrer gesammelten Punktezahl. Die attraktiven Belohnungen u.a. aus den Kategorien Technik, Unterhaltung, Sport und Wohnen sowie spannende Oakley Produkte werden selbstverständlich kostenfrei an die Optiker versendet. Darüber hinaus stehen Erlebnisreisen und Team-Events zur Auswahl, denn die Punkte können auch im Team gesammelt werden. Partneroptiker erhalten in den nächsten Tagen von EssilorLuxottica per Post- und E-Mailing ihre persönlichen Zugangsdaten für das Prämienprogramm. Schnell anmelden lohnt sich, denn wer sich in den ersten beiden Wochen nach Erhalt als Clubmitglied registriert, erhält schon gleich seine ersten Bonuspunkte und profitiert sofort von allen Vorteilen. Fragen zum Loyalty Programm beantworten gern die Luxottica Sales Ansprechpartner.

* Brillengläser sind aufgrund des Heilmittelwerbegesetzes (HWG) von diesem Programm ausgeschlossen.

Text: EssilorLuxottica