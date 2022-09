Der alljährlich Ende November stattfindende Black Friday zählt auch für den deutschen Einzelhandel zu einem der umsatzstärksten Tage. Der Aktionstag ist zu einer festen Größe in den Aktionsplanungen und Kalendern vieler Branchen geworden. Mittlerweile erstreckt sich der Aktionszeitraum von „Black Friday“, „Cyber Monday“ und „Black Week“ über mehrere Tage, in denen Konsument:innen besonders „Schnäppchen-affin“ sind und eine höhere Kaufbereitschaft haben. Allein am Wochenende des Black Friday generiert der Handel in Deutschland rd. 5 Mrd. EUR Netto-Umsatz; besonders bemerkenswert für Optiker ist dabei, dass die Nachfrage nach Produkten im Wert von über 500 EUR um 75 % wächst.

Try it. See it. Love it. Essilor Black Trydays 2022.

In den vergangenen zwei Jahren hat Essilor die „Black Trydays“ gemeinsam mit Partneroptikern entwickelt und getestet. Mit durchschlagendem Erfolg. „Die teilnehmenden Augenoptiker konnten ihren Umsatz um durchschnittlich 27 Prozent steigern,“ so Alexander Mohr, Geschäftsführer Essilor GmbH. „In der Spitze sogar um über 40 Prozent.“ Die Kampagne zählt damit zu den wichtigsten saisonalen Höhepunkten des Jahres.

In diesem Jahr finden die Essilor Black Trydays vom 21. November bis zum 3. Dezember statt; und alle Partneroptiker sind eingeladen, diese Aktion für ihr Geschäft zu nutzen. In einer knapp 3-minütigen Videobotschaft erläutert Alexander Mohr persönlich, auf welche Weise Essilor seine Partner dabei unterstützt. Die Videobotschaft ist abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=sEJaX0edk9o

Mit einer 360° Aktivierung bietet Essilor eine attraktive Rundum-Unterstützung, mit der Partneroptiker ihre Sichtbarkeit bereits ab dem 7. November deutlich erhöhen können. Das Kommunikations-Paket umfasst ebenso reichweitenstarke klassische Werbung als auch individualisierbare Kommunikations- und PoS-Materialien sowie wirkungsvolle Online-Werbemittel – und das zu besonders attraktiven Konditionen. Die Personalisierung erfolgt durch die bewährten Partneragenturen to.eyes, axregio und – ganz neu – socialPALS.

Mit dieser Aktion gibt Essilor zusätzliche starke Impulse für Brillenkäufe und bietet den teilnehmenden Partneroptikern beste Möglichkeiten, die Kunden- und die Kauffrequenz in ihren Geschäften zu steigern. Die Augenoptiker können dabei ihr Aktions-Angebot individuell rabattieren und die Essilor Black Trydays u.a. durch die aktuellen Essilor Mehrbrillen-Angebote ergänzen.

Interessierte Optiker können sich noch bis zum 15.10. 2022 zur Teilnahme an den attraktiven Essilor Black Trydays anmelden. Fragen zur Kampagne beantwortet gern der Customer Service von Essilor, Tel. 0180 6212140, E-Mail serviceglas@essilor.de

