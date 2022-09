Foto: Alcon

Alcon, der weltweit führende Anbieter im Bereich der Augenheilkunde, der sich dafür einsetzt, Menschen zu brillantem Sehen zu verhelfen, gibt die Markteinführung von DAILIES TOTAL1® for Astigmatism bekannt, der ersten und einzigen Kontaktlinse mit Wassergradient für Fehlsichtige mit Hornhautverkrümmung. Die Linsen sind ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

Mit dieser Markteinführung erweitert Alcon sein Portfolio an Premium-Tageslinsen um eine leistungsstarke Linse, die für astigmatische Verbraucher entwickelt wurde und erweitert so sein Premiumsegment zu dem bereits DAILIES TOTAL1® sphärisch und DAILIES TOTAL1® Multifocal gehören. Unseren Schätzungen zufolge gehören torische Tageslinsen zu den am schnellsten wachsenden Segmenten des Kontaktlinsenmarktes.* Dies bietet eine große Chance, da 47 % aller Verbraucher, die eine Sehkorrektur benötigen, astigmatisch sind.1 Darüber hinaus neigen Verbraucher mit Hornhautverkrümmung dazu, mehr Komforteinschränkungen mit ihren bestehenden Kontaktlinsen zu verspüren als sphärische Linsenträger.2 Ein Beispiel dafür ist, dass mehr als 40% der Linsenträger mit Astigmatismus unter kontaktlinsenbedingter Trockenheit leiden.2 Daher besteht bei den Kontaktlinsenspezialisten der Bedarf an einer wirklich komfortablen torischen Kontaktlinse.

„Wir sind stolz darauf, DAILIES TOTAL1® for Astigmatism Kontaktlinsen einzuführen, die von Augenspezialisten als Option für ihre astigmatischen Kontaktlinsenträger sehnsüchtig erwartet wurden“, sagte Dr. Benedikt Hoffmann, Franchise Head Alcon Vision Care & General Manager Alcon DACH. „Mit einer hohen Sehstabilität und einem aussergewöhnlichen Komfort, erfüllt3

DAILIES TOTAL1® for Astigmatism die Kundenanforderungen und Verbraucherbedürfnisse und verfolgt unser Ziel, Menschen zu helfen, brillant zu sehen.“

DAILIES TOTAL1® for Astigmatism ist die erste und einzige torische Ein-Tageslinse mit Wassergradient. Ihr Linsenmaterial zeichnet sich durch einen ansteigenden Wassergehalt von 80% auf nahezu 100% an der äussersten Kontaktlinsenoberfläche aus. So berührt nichts das Auge, ausser einem sanften Feuchtigkeitskissen.4 Dank des ausgezeichneten Komforts der Kontaktlinse sind Augenoptiker jetzt in der Lage, noch mehr Fehlsichtige mit Hornhautverkrümmung zu versorgen.

Die Linse verfügt ausserdem über die patentierte SmarTears® – Technologie von Alcon, die bei Bedarf einen Wirkstoff abgibt, der auch im natürlichen Tränenfilm enthalten ist und die entwickelt wurde, um die Stabilisierung der Lipidschicht im Tränenfilms zu unterstützen.5

Diese einzigartigen Technologien werden nun mit dem bewährten PRECISION BALANCE 8|4® Linsendesign von Alcon kombiniert: Dieses Design wird bereits in den torischen Kontaktlinsen PRECISION1™ und AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ verwendet. DAILIES TOTAL1® for Astigmatism sind so konzipiert, dass sie sich schnell in die richtige Position auf dem Auge einstellen und dem Träger in Sekundenschnelle klares Sehen ermöglichen.6 Dies bietet die Sehstabilität, die astigmatische Kontaktlinsenträger für aussergewöhnlich klares und stabiles Sehen benötigen.6

„Viele Kontaktlinsenträger sind irrtümlich der Meinung, dass ein gewisses Mass an unangenehmem Tragegefühl oder Trockenheit der Preis ist, den sie für die Unabhängigkeit von der Brille zahlen müssen. Dies gilt insbesondere für Träger torischer Kontaktlinsen“, sagt Heike Hädrich, Head Professional Affairs, Alcon Vision Care DACH2. „Viele Augenoptiker empfehlen seit Langem die DAILIES TOTAL1® Produktfamilie für Kontaktlinsenträger, die einen aussergewöhnlichen Tragekomfort erwarten. Und jetzt können sie das innovative Wassergradient-Material auch Verbrauchern mit Hornhautverkrümmung anbieten.“

DAILIES TOTAL1® for Astigmatism sind ab sofort in 2.300 Parametern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

