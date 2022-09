Die Augenoptik ist modern und immer in Bewegung – trotzdem bleiben die grundlegenden Werte gleich (und wichtig): Fachkompetenz und Qualität stehen an erster Stelle.

Mit seiner jährlichen Imagekampagne macht der Augenoptiker- und Optometristenverband NRW (AOV NRW) als Landesinnungsverband im Namen aller angeschlossenen Innungsbetriebe seit Jahren eine aufmerksamkeitsstarke, moderne und erfolgreiche PR- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Zentrum stehen dabei immer – ob Poster, Hörfunk oder Social Media – das Leistungsspektrum und die Expertise der Innungsaugenoptiker. Kernstück der Kampagnenaktivitäten war bisher die Internetseite deineaugen.de. Hier finden Verbraucher produkt- oder leistungsbezogene Informationen und werden über eine intuitive Suchfunktion zu einem Innungsoptiker in der Nähe geführt. Hier gibt es jetzt eine wichtige Veränderung.

Dabei lehnt sich NRW an die neue Kampagne des ZVA an, so werden Synergien optimal genutzt. Deshalb wurde die Seite deineaugen.de in ein neues Design mit neuer Tonalität übertragen. So wurde aus deineaugen.de jetzt innungsoptiker-nrw.de!

Trotz der Verbindung der Kampagnen bleibt die NRW-Kampagne eigenständig – mit eigenen Themen und, bei aller Ähnlichkeit, einer ganz individuellen Bildsprache.

Innunsgoptiker-nrw.de zeigt mit knackigen Headlines und frischen Farben was Augenoptik leistet!

Ergänzend gibt es auch wieder neue Postermotive und Social Media Postings auf https://www.facebook.com/innungsoptikernrw. Alle Drucksachen und SoMe Motive können von Innungsbetrieben individuell und kostenfrei genutzt werden.

Machen Sie sich ein selbst ein Bild und besuchen Sie uns auf innunsgoptiker-nrw.de!

Text: Augenoptiker- und Optometristenverband NRW