Foto: Ray-Ban

In der Herbstsaison mit Style ein Zeichen setzen

Die neue Ray-Ban Kollektion öffnet ein aufregend neues Style- Universum mit Produkten, die neue Wege beschreiten – alle mit dem ikonischem Markenzeichen.

Die Kampagne setzt den Fokus auf Coolness und optimales Sehen mit den markentypischen, maßgeschneiderten Brillengläsern sowie den selbsttönenden klaren bis dunklen Transitions® Gläsern – und das mit der charakteristischen Ray-Ban Attitüde und dem Logo als fester Bestandteil aller Ray-Ban Authentic Korrektionsgläser.

Die neue Auswahl an Styles umfasst reduziert auffällige Designs und macht perfektes Sehen zu einem echten Stilmerkmal. Von trendigen Metallfassungen aus den 2000er Jahren bis hin zu kühnen Profilen und minimalistischen Acetat-Fassungen – der Look ist jugendlich, unisex und passt zu den Profilen der weltoffenen Trendsetter.

THALIA OPTICAL 0RX5395

Mit ihrem weichen, flachen Design und ihrem trendigen Retro-Charme bringt diese Thalia frischen Wind in die Welt der Brillen-Designs. Mit seinem leichten, minimalistischen Profil und quadratischen Nieten ist diese Unisex-Fassung in den trendigen und traditionellen Havana-Farben und in komplett Schwarz erhältlich – ein vielseitiger Look, der immer aktuell bleibt.

THALIA SUN 0RB2195

Diese Thalia ist leicht, spontan und originell und verwandelt sich im Handumdrehen vom Old-School- zum Street Style-Star. Sie hat Retro-Charme und einen modernen Stil, ist selbstbewusst, unisex und immer einsatzbereit. Dabei sorgen die coolen Havanas oder die schwarzen Fassungen für einen authentischen Look.

JACK OPTICAL 0RX6465l

Die flachen Winkel und der Metalldrahtrahmen machen die Jack zu einer Legende; das besondere, asiatisch beeinflusste Design und die verstellbaren Nasen-Pads und Bügel machen dieses Brillenmodell zu einem echten Weltstar.

JACK SUN 0RB3565

Minimales Design mit maximaler Wirkung – diese Jack ist bereit für eine neue Sonnen-Saison, und sie sieht verdammt gut aus. Durch moderne Geometrie, die dem ikonischen Stil hinzugefügt ist, verbindet dieses leichte Unisex-Modell minimalistischen Style mit dem Look klassischer Sonnenbrillen und beweist, dass ein Ray-Ban Design mit Draht immer cool ist.

JIM SUN 0RB3694

Unkonventionell, originell und zu allem bereit – die Jim ist eine echte Stilikone mit moderner Attitüde; leicht und cool wie immer. Farbige Bügelenden und Chromance-Spiegelgläser machen den ikonischen Stil der späten 80er Jahre trendy und klassische Metalltöne und Kristallgläser machen dieses Modell schon jetzt zu einer Legende.

NEW CLUBMASTER OPTICAL 0RX7216

Die New Clubmaster ist die Weiterentwicklung einer authentischen Ray-Ban Ikone mit moderner Attitüde. Sie entspricht dem Look von klassischen Modellen, die mit ihrer Kreativität alle Regeln brechen. Die neue, von der Natur inspirierte blaue und grüne Farbvariante in Bordeaux aktualisiert die ursprüngliche kühne Augenbrauenform, die weiche Geometrie und trendige Metalltöne verleihen den Rändern und Bügeln einen neuen Reiz.

0RB3699

Die coolen und tragbaren Bügel aus Vintage-Havana und verspieltem, doppellagigem Acetat untermalen den skulpturalen Rahmen dieser sanft kantigen, hohen Metallform mit dem Stil eines Klassikers der frühen 2000er, während die hochmodernen Chromance-Kristallgläser die Zukunft zeigen.

0RX6485

Dieses eindrucksvolle Modell ist eine Reminiszenz an die Jahrtausendwende. Vielfältige Metalltöne und Bügel aus Havana oder doppellagigem Acetat ergeben auf beste Weise einen coolen Unisex-Look. Das trendige Nasen-Pad und die schlichten Metallfarben machen sie zu einem perfekt tragbaren Highlight für jeden Style.

0RB3702

Ray-Ban weiß genau, wie man mit den sportlichen Trends Schritt halten kann. Ein auffälliger Nasensteg und Chromance-Kristalle oder Farbverläufe verleihen den schlanken Metallprofilen einen subtilen sportiven Unterton.

0RB4389

Feminin, mit einem gewagten Zug, macht dieses kühne Profil den Style unübersehbar zu einer alltäglichen Angelegenheit. Die Retro-Stimmung wird mit transparenten Farben und Farbverläufen aufgefrischt, und die charakteristischen Logos von Ray-Ban aus Metall auf den kräftigen Bügeln sorgen für ein aufsehenerregendes Finish.

0RB4386

Dieses zeitlose Modell mit modernem Design, schlank geformten Bügeln, einem metallenen Scharnier und einer frischen Farbauswahl verleiht zu jeder Jahreszeit ein cooles Aussehen. Mit trendigen, transparenten Farben wie Teal, Caramel und Grey und modernsten Chromance-Gläsern oder vielseitigen Klassikern und Kristalltönen steht dieses Unisex-Design einfach jedem und jeder gut.

STEVE 0RB4487

Mit seiner innovativen Form und der neuen dreilagigen Technologie schafft die neue Steve einen Look, der die Gaming-Legende zum Lifestyle-Star mit trendiger Attitüde macht. Leicht und komfortabel zu tragen, untere Ränder in neuen blauen, roten, grünen oder transparenten Tönen und 3D-gestufte Augenbrauen in Kombination mit coolen Verlaufs- und Vollsichtgläsern unterstreichen den innovativen Charakter.

IRIS VISTA 0RX4471V

Die frische Iris versetzt die Old-School-Stimmung mit coolen Farbeffekten und 3D-Ebenen in eine digitale Dimension. Ihre schicke, stylische Schlüsselloch-Nasenstegform erfüllt alle Style-Wünsche der neuen Generation und macht das technologische Design der neuen Normalität so real wie möglich. Erhältlich in den Farbkombinationen Black und Transparent, Red und Black, Cool Blush und Blue, Light Blue und Camel oder nur Black.

0RB3701

Aus welchem Blickwinkel man sie auch betrachtet, diese flache Form ist immer originell. Dieses Modell aus dem Liteforce-Performance-RB-Segment ist sowohl in der klassischen als auch in einer größeren Variante erhältlich. Die Bügelenden bieten maximalen Komfort und die ikonischen Gold-, Silber-, modernen Schwarz- oder Roségoldtöne sorgen dafür, dass dieser unkonventionelle Metallstil zum Style-Helden aufsteigt.

Text und Fotos: Ray-Ban