Foto: KIND

Die alljährliche Begrüßung der neuen Auszubildenden im Rahmen einer großen Auftaktveranstaltung hat im Familienunternehmen KIND lange Tradition. Kreativ und flexibel passt KIND das Format der Veranstaltung an die aktuelle Situation an: Anstatt einer großen Veranstaltung gibt es zwischen August und Oktober mehrere Willkommensveranstaltungen am KIND Campus in Großburgwedel, bei denen die neue Azubis begrüßt und auf ihre Ausbildung bei KIND vorbereitet werden. Der erste Termin fand am 18./19. August 2022 statt.

Die Aus- und Weiterbildung hat bei KIND einen hohen Stellenwert. Daher investiert das stetig wachsende Unternehmen gern in eine gute und sichere Zukunft von jungen Menschen. Seit März 2020 bietet KIND Auszubildenden mit seinem Campus, einem hochmodernen Aus- und Weiterbildungszentrum, die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. „Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Schulabsolventen für die abwechslungsreiche und spannende Ausbildung zum Hörakustiker und Augenoptiker entschieden“, freut sich Dr. Alexander Kind, Geschäftsführer des Familienunternehmens. „Mit dem Ausbildungsstart zum 1. August und 1. September sind es bereits 300 neue Berufseinsteiger; zusammen mit dem Ausbildungsbeginn am 1. Oktober erwarten wir insgesamt rund 400 neue Auszubildende in diesem Jahr.“ Damit kann KIND in 2022 die höchste Zahl an neuen Auszubildenden in der Unternehmensgeschichte gewinnen.

„Reise durch die KIND Welt“

Die anderthalbtägigen Azubi-Willkommensveranstaltungen am KIND Campus stehen unter dem Motto „Reise durch die KIND Welt“ und geben den neuen Azubis die Möglichkeit, das Unternehmen kennenzulernen und einen Eindruck von der Ausbildung bei KIND auf Top-Niveau zu erhalten. Darüber hinaus können sie sich mit anderen Berufseinsteigern in lockerer und entspannter Atmosphäre austauschen und vernetzen. Am ersten Tag lernen die neuen Auszubildenen nach ihrer Ankunft am Nachmittag das KIND Ausbildungsteam kennen und erhalten einen Einblick in die Ausbildungswelt, die bei KIND vielfältig und zielführend vernetzt aufgebaut ist. Nach dem Ausklang des ersten Tages mit einer feierlichen Abendveranstaltung werden die neuen Mitarbeiter am zweiten Tag offiziell von der Geschäftsführung begrüßt. Anschließend lernen sie im Rahmen eines interaktiven Marktplatzes drei wichtige Bereiche der Unternehmenszentrale kennen: den Vertrieb, die Warenwirtschaft und die Otoplastik.

„Wir freuen uns, dass wir unsere neuen Azubis in unserem 2020 fertiggestellten Campus begrüßen können“, sagt Susanne Sachse, Leiterin des KIND Campus. „Hier haben wir mit den perfekten Rahmenbedingungen die Chance, bei ihnen Vorfreude auf eine hervorragende Ausbildung und vor allem Motivation für einen besonders erfolgreichen Berufsabschluss zu wecken. Dass Erfolg bei KIND möglich ist, weil alle Auszubildenden in besonderem Maße gefördert werden, beweisen zum Beispiel unsere Bundessiege, die Auszubildende bei KIND im Jahr 2021 und 2022 erzielen konnten, sowie überdurchschnittliche Bestehensquoten in der Abschlussprüfung.“ Neben der hohen Qualität der Ausbildung können sich Azubis bei KIND zudem über eine Übernahmegarantie freuen: Nach erfolgreich absolvierter Gesellenprüfung garantiert das Unternehmen seinen Azubis die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis.

Text: KIND