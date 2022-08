Foto: Johnson&Johnson Vision

Mehr als 6,3 Millionen Menschen in Deutschland sind aktiv an Kontaktlinsen interessiert. Mit einer Neuauflage der erfolgreichen Gemeinsam-Zeit-Kampagne aus dem vergangenen Jahr, inklusive einer Cashback-Aktion, hilft Johnson & Johnson Vision dem anpassenden Fachhandel, dieses Potenzial auszuschöpfen.

Hochwertige Kontaktlinsen wie ACUVUE® OASYS 1-Day bringen ein ganz neues Seh- und Lebensgefühl. Dank der hervorragenden Sehqualität und des exzellenten Tragekomforts der Tageslinse 1,2,3 erleben Neuträger:innen die Welt mit anderen Augen. Kein Wunder, dass über 6,3 Millionen Menschen4 in Deutschland großes Interesse an Kontaktlinsen haben – ein riesiges Potenzial für Augenoptiker:innen. Mehr noch: Auch 72 Prozent der Brillenträger:innen interessieren sich für Kontaktlinsen und jeder zweite würde sich gerne dazu beraten lassen4.

Für den anpassenden Fachhandel lohnt es sich also überaus, dieses enorme Potenzial zu nutzen. Johnson & Johnson Vision unterstützt die Kontaktlinsenexpert:innen dabei mit einer neuen Endverbraucher-Kampagne unter dem Motto „Erlebe die Welt mit anderen Augen“. „Die reichweitenstarke Multi-Channel-Kampagne rückt die Vorteile von ACUVUE® OASYS 1-Day in den Mittelpunkt“, so Friederike Winkel, Head of Marketing Vision DACH bei Johnson & Johnson Vision. „Die Tageslinse verhilft zu einem neuen Sehen, zu Freiheit und Spontaneität. Sie ermöglicht es, in allen Sehsituationen das Leben in vollen Zügen auszukosten und unbeschwert vielfältigen Aktivitäten nachzugehen. Das vermittelt die Kampagne unterhaltsam und emotional mit aufmerksamkeitsstarken Visuals und vielfältigen Social-Media-Aktivitäten.“

Die Kampagne „Erlebe die Welt mit anderen Augen“ wird ab September digital und am Point of Sale (PoS) ausgespielt. Das Herzstück ist eine groß angelegte, von ACUVUE® initiierte Digital- und Social-Media-Kampagne, die erstmals auch von Influencer:innen unterstützt wird. Hier teilen bekannte Influencer:innen wie die TikTokerin Xile Zhou (madebyxile), das Väterpaar Bjoern und Christian (@papaundpapi), Model Sandra Hunke (@sandra_hunke), Let’s Dance Kids-Coach Victoria Kleinfelder-Cibis (@vicakleinfeldercibis) sowie Model Fabienne Bethmann (@fabienne.bethmann), ihre Erfahrungen mit ACUVUE® OASYS 1-Day und geben ihrer Community Tipps zum Kontaktlinsentragen. So werden gezielt jüngere Konsument:innen angesprochen.

Teilnehmende Augenoptiker:innen erhalten ein Paket mit individualisierbaren Werbemitteln zur Nutzung in ihrem Geschäft sowie eine Toolbox mit Social Media Postings und Stories, die sie auf ihren Kanälen ausspielen können, um Aufmerksamkeit zu schaffen.

So bringt die Kampagne Kunden in die Geschäfte

Alle medialen Maßnahmen leiten die Verbraucher:innen zur ACUVUE®-Website. Dort finden sie Informationen zu Augenoptiker:innen in ihrer Nähe, wo sie ACUVUE® OASYS 1-Day unverbindlich probetragen können. Im Rahmen einer die Kampagne begleitenden Cashback-Aktion bekommen Neuträger:innen beim Erstkauf der Tageslinsen 30 Euro vom Kaufpreis wieder erstattet.

„Mit der neuen Kampagne ermuntern wir Endverbraucher:innen, den Wechsel zur Kontaktlinse zu wagen – und ein neues Lebensgefühl zu gewinnen“, unterstreicht Friederike Winkel. „Zugleich unterstützen wir Augenoptiker:innen dabei, von dem enormen Marktpotenzial zu profitieren und mit kompetenter Beratung und Anpassung neue Kund:innen zu gewinnen. Ganz besonders empfehlen wir ihnen, Brillenträger:innen anzusprechen, denn duale Träger:innen sind als Kund:innen besonders lukrativ und loyal.“

Interessierte Augenoptiker:innen erhalten weitere Informationen bei ihrem ACUVUE® Account Manager sowie unter www.jnjvisioncare.de.

Quellen:

1 JJV Data on File 2018. Similarities between Mucin and Poly(N-Vinyl Pyrrolidone) (PVP).

2 JJV Data on File 2018. HydraLuxe Technology Definition.

3 JJV Data on File 2018. ACUVUE Master Brand Claims on Clinical Performance and Overall Material Properties.

4 Considerer Studie 2021

Wichtige Sicherheitsinformationen: Kontaktlinsen der Marke ACUVUE® dienen zur Korrektion des Sehvermögens. Wie bei allen Kontaktlinsen können Probleme mit den Augen, einschließlich Hornhautgeschwüre, auftreten. Bei manchen Kontaktlinsenträgern können leichte Reizungen, Jucken oder Unbehagen auftreten. Kontaktlinsen sollten nicht bei Augeninfektionen oder anderen Augenerkrankungen oder bei systemischen Erkrankungen, die das Auge beeinträchtigen können, verwendet werden. Vollständige Informationen, einschließlich Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen, entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung oder besuchen Sie unsere J&J-Website https://www.jnjvisioncare.de bzw. https://www.jnjvisioncare.at

Text: Johnson&Johnson Vision