Foto: Samantha Borges/unsplash

Ab sofort gibt es auf Facebook neben der bestehenden großen EUHA Community eine zusätzliche EUHA-Gruppe zum Thema Audiotherapie. Sie bietet eine Plattform, die sich an alle Audiotherapeutinnen und Audiotherapeuten richtet. Die Gruppe soll den fachlichen Austausch ermöglichen und für Transparenz sorgen. Die EUHA knüpft damit an den Wunsch der Teilnehmenden unserer Audiotherapiekurse an, sich auch nach den Kursen zu vernetzen.



EUHA-Vizepräsident Peter Möckel: „Uns ist es wichtig, dass das starke Netzwerk der EUHA auf Social Media weiter wächst. Wir sehen uns als Plattform auf der Wissen geteilt, vermehrt und ausgetauscht wird. Die sozialen Medien sind dafür ideal. Alle Interessierten können das EUHA-Audiotherapie-Netzwerk 24/7 nutzen und voneinander profitieren!“



In den Fortbildungskursen Audiotherapie gibt es eine umfangreiche Auswahl an Tools und Möglichkeiten. Was aber, wenn in der Praxis weitere Fragen auftauchen und Situationen neu gedacht oder diskutiert werden müssen? Hierzu dient die Facebook-Audiotherapie-Gruppe der EUHA und ermöglicht es, sich auszutauschen.



Link zur Facebook-Audiotherapie-Gruppe der EUHA:

www.facebook.com/groups/audiotherapie



Hinweis: Die EUHA bietet regelmäßig einen Fortbildungskurs Audiotherapie https://www.euha.org/veranstaltungen/ an und hat die Leitlinie Audiotherapie in der Hörakustik entwickelt: www.euha.org/leitlinien/ .

Text: Europäische Union der Hörakustiker e.V.