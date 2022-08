Foto: R+H

Einen Scheck über stolze 2.000 EUR konnte die Bamberger Ukraine-Hilfe am 03. August von Rupp + Hubrach (R+H) in Empfang nehmen. Der Bamberger Brillenglashersteller hatte auf den Veranstaltungen zu seinem 100-jährigen Jubiläum insgesamt 1.500 EUR gesammelt und den Rest aufgestockt. „Wir freuen uns, mit dieser Spende das wichtige Engagement dieses Vereins unterstützen zu können“, so R+H Geschäftsführer Ralf Thiehofe.

Der gemeinnützige Bamberg:UA e.V. wurde 2017 von ukrainischen Studierenden der Uni Bamberg zur Förderung der ukrainisch-deutschen Beziehungen gegründet. Der Krieg hat die Hilfe für die Ukraine in den Fokus gerückt und so hat der Verein inzwischen zahlreiche Transporte mit humanitärer Hilfe und Ausrüstung, z.B. medizinisches Material bis hin zu Kranken- und Rettungsfahrzeugen, auf den Weg schicken können. „Wir sind sehr dankbar über diese großzügige Spende“, so Mariia Stetsko vom Verein Bamberg:UA. „Gerade jetzt ist jede Unterstützung dringend notwendig, denn die Situation der Menschen in der Ukraine ist nach wie vor dramatisch und extrem unsicher. Mit diesem Geld können wir vielen Menschen in der Ukraine helfen.“

Wer auch helfen möchte, findet weitere Informationen auf https://bamberg-ua.de / Spendenkonto: IBAN: DE05 7639 1000 0001 5183 1; Verwendungszweck Hilfe f. Ukraine

Text: R+H