alle Fotos: Rodenstock

„Engineered Purism“ als diesjähriges Leitthema der Eyewear-Kollektion von Rodenstock steht für innovative Technologien und technische Details. Pure Ästhetik und eine minimalistische Designsprache treffen hier auf zukunftsweisende Präzision und einzigartige Handwerkskunst. Jedes der drei großen Kollektionssegmente spiegelt eine der Kernkompetenzen von Rodenstock Eyewear wider und greift mit völlig neuen und überraschenden Brillenstyles das Leitmotiv „Engineered Purism“ auf.

Das Ultimate Lightness Konzept im Lite-Tec Segment

Das Lite-Tec Segment verkörpert die Innovationskraft von Rodenstock, Brillenfassungen mit zukunftweisenden Technologien neu zu denken. Die modernen und minimalistischen Fassungen dieses Segments stehen für technische Performance, eine Reduktion auf das Pure im Hinblick auf Material und Design sowie für Leichtigkeit und Individualisierbarkeit.

Als Teil dieses Segments präsentiert das Ultimate Lightness Konzept brandneue Korrektionsfassungen, die dem Prinzip folgen, dass ein gutes Design auf die wesentlichen, essenziellen Elemente reduziert ist und durch technische Innovationen vollendet wird. Die Fassungen sind aus reinem Titan gefertigt und wirken mit einem Gewicht von gerade einmal 4,75 Gramm nahezu schwerelos. Die zarten Bügel, die ebenfalls komplett aus reinem Titan bestehen, bieten durch ihre Ergonomie höchsten Tragekomfort. Ein farbiger Nylor-Faden aus Kunststoff stabilisiert die Brillengläser im unteren Bereich der Fassung und ergänzt den leichten und minimalistischen Look der Brille gekonnt mit einem dezenten Farbdetail. Als weiteres Highlight dieser Serie kann die Farbe des Nylor-Fadens aus einer achtfarbigen Palette von dezenten Nuancen bis hin zu aktuellen Trendfarben frei gewählt und individualisiert werden.

Das Retro Classic Konzept im New Heritage Segment

New Heritage zeigt moderne und außergewöhnliche Produktkonzepte, die mit dem Know-How und der Expertise aus mehr als 145 Jahren Erfahrungen zu herausragenden Fassungen werden. Das bereits bestehende Retro Classic Konzept dieses Segments spiegelt in vier neuen Fassungen, diedie Verbindung von Modernem und Klassischem feiern, den aktuellen Zeitgeist wider. Neue, ausdrucksstarke Shapes vereinen sich mit den puristisch gehaltenen, ikonischen Retro-Classic-Bügeln, wodurch sie zu echten Stilikonen unserer Zeit werden. Die neuen Fassungen für Sie (R7134 und R7135) und Ihn (R7136 und R7137) sind aus feinstem, italienischem, halbtransparentem Acetat und reinem Titan gefertigt und farblich harmonisch aufeinander abgestimmt.

Das Elegance Classic Konzept im Essentials Segment

Die Essentials präsentieren sich mit vielseitigen und zeitlosen Styles, die für jeden Typ, die passende Fassung bieten und mit zukunftsweisenden Technologien hergestellt werden. Der Blick dieses Segments richtet sich auf die schlichte Schönheit der Fassungen, die ihren besonderen Charakter durch die feinen Details offenbaren. Als Teil dieses Segments zeigt das neue Elegance Classic Konzept – wie der Name schon vermuten lässt – Designs, die durch pure Eleganz bestechen. Farbliche Highlights am oberen Fassungsrand und den Bügeln vereinen sich hier harmonisch mit dem Brillenrahmen, der komplett aus allergiefreiem Edelstahl gefertigt ist. Die dazu farblich abgestimmten Bügelenden aus Acetat nehmen das Farbspiel gekonnt auf und sorgen auf funktionaler Seite für einen angenehmen Tragekomfort und eine ideale Anpassbarkeit.

Die SUN Kollektion

Passend zur Jahreszeit präsentiert Rodenstock seine acht Neuheiten in der Sun Collection in unterschiedlichen Shapes und aktuellen Styles für Sie und Ihn. Entstanden sind außergewöhnliche Looks aus reinem Acetat oder in einer Kombination aus Edelstahl und teils transparentem Acetat in angesagten Farbenkreationen, die modernes Design mit dem Können aus mehr als 145 Jahren Brillenherstellung vereinen.

Die beiden Sonnenbrillen (R3333 und R3334) der Retro Classic Serie bestechen, wie auch die Korrektionsfassungen dieses Konzepts, durch eine Front aus Acetat mit den ikonisch geformten Bügeln aus Edelstahl sowie Gläsern mit einem harmonischen Farbverlauf.

Der Eyecatcher der Sun Collection sind die beiden Fassungen R3338 und R3339, die mit einer topaktuellen Oversized-Shape in Pastelltönen ein echtes Fashion-Statement setzen.

Als Highlight für Ihn präsentieren sich die Sonnenbrillen R3335 und R3336 mit einer markanten, maskulinen Shape in herben, gedeckten Farbtönen.

Mit den Modellen R3340 und R3341 stellt auch das R Acetate Konzept zwei Sonnenbrillen in einer runden und einer eckigen Variante für Sie vor, die jedem Gesicht schmeicheln und Lust auf die Sonne machen.

Sonnenschutzgläser von Rodenstock – für beste Sicht in der Sonne

Als Glasexperte setzt Rodenstock auch bei den Sonnenschutzgläsern auf höchste Qualität und innovative Technologie. Mit einem UV-400 Schutz bieten die Gläser den optimalen Sonnenschutz für die Augen und reduzieren, dank einer speziellen Beschichtung, Reflexionen und Blendungen für eine verbesserte Sicht.

Je nach Modell und Farbstyle sind darüber hinaus einige Sonnenbrillen der Kollektion mit Rodenstock SunContrast Gläsern ausgestattet, die beste Kontrastwahrnehmung ermöglichen und so der ideale Begleiter bei grellem und diffusem Licht sind. Zudem absorbieren sie blaue Lichtanteile stärker als herkömmliche Sonnenschutzgläser und sorgen damit für weniger Blendung und mehr Kontraste. Satte und warme Farbeindrücke bieten unterwegs und in Alltagssituationen eine bessere Sicht.

Alle Neuheiten im Rodenstock Sortiment sind ab Anfang August 2022 im stationären Fachhandel erhältlich.

Text: Rodenstock