Foto: DaTE

In weniger als zwei Monaten beginnt die 10. Ausgabe von DaTE – Shaping Avantgarde, der Eyewear-Messe, die von Samstag, 10. September, bis Montag, 12. September, in der Leopolda in Florenz stattfindet und sich auf die neuesten Brillen konzentriert.

Bis heute haben 90 Aussteller ihre Teilnahme an der Messe bestätigt, die mehr als 150 Marken vertreten (die Daten werden ständig aktualisiert). Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche internationale Unternehmen vertreten sein, zum Beispiel aus Frankreich, Deutschland, Belgien und der Schweiz.

„Die DaTE markierte den Wendepunkt für die Veranstaltungen der Brillenindustrie in Italien, sie war die erste persönliche Brillenmesse im Jahr 2020 und im Jahr 2021 beherbergte sie, trotz der anhaltenden Gesundheitskrise, mehr als 1.500 in- und ausländische Brillenfachleute und 130 Marken. In diesem Jahr, bei der 10. Ausgabe, hoffen wir, diesen Erfolg zu erreichen oder sogar zu übertreffen – dank unserer Partnerschaft mit der ITA (Italienische Handelsagentur). Wir würden gerne die Zahl der internationalen Einkäufer, insbesondere aus den Nachbarländern, erhöhen“, so DaTE-Präsident Giovanni Vitaloni. In Vorbereitung ist auch die Sonderveranstaltung Milano Eyewear Design Day by DaTE, die am Montag, den 17. Oktober im ADI Museum stattfinden wird. Das 10-jährige Jubiläum der Messe wird DaTE mit einer Veranstaltung für Unternehmen, Einkäufer, Journalisten, Interessenvertreter, Designer, Experten, Studenten und Brillenliebhaber feiern. Eine Gelegenheit, neue Ideen für die Zukunft der Brillen auszutauschen. Die Veranstaltung ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich, die ebenso daran teilnehmen kann:

– einem Design-Workshop, an dem wichtige Akteure der Branche teilnehmen;

– zwei Preisverleihungen, eine für die avantgardistischste Brille (von einer maßgeblichen Jury unter den auf der Messe in Florenz ausgestellten Brillen ausgewählt) und die andere für den visionärsten Optiker (von den Ausstellern der DaTE 2022 gewählt);

– eine Ausstellung, auf der 30 Brillen zu sehen sind, die die Geschichte unserer Branche „gestaltet“ haben.

Es wird auch die Gelegenheit geben, Geschäfte zu machen: In einem speziellen Bereich können Unternehmen, die dies ausdrücklich wünschen, privat mit Einkäufern zusammentreffen, um ihre Produkte, Kollektionen und neuesten Innovationen zu präsentieren.

