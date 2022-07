Foto: Essilor

Zwei Wochen lang wurden Konsumenten im Rahmen einer Studie mit Varilux® Gleitsichtgläsern ausgestattet. Egal, ob es sich um erfahrene oder neue Gleitsichtträger:innen handelte, das beeindruckende Ergebnis lautet: Neun von zehn Probanden sind überzeugt und möchten Varilux® wieder tragen. 83 % erklärten, viel besser mit den getesteten Varilux® Gleitsichtgläsern sehen zu können1. Diese herausragende Kundenzufriedenheit steht im Fokus der umfassenden Varilux® Excellence Kampagne, mit der sich Essilor im 2. Halbjahr 2022 an Optiker wendet. Zahlreiche Online-Maßnahmen und POS-Materialien werden die Präsenz der Marke Varilux® deutlich erhöhen.

Vorbereitend wie auch begleitend zur Kampagne können Partneroptiker und ihre Teams jederzeit umfassende Informationen und Schulungsangebote auf der Lernplattform Leonardo, der Lern-App ALLess oder als 3-teiliges Web-Seminar abrufen und so ihre Beratungskompetenz steigern, um sich als lokaler Experte für Varilux® Gleitsichtgläser zu positionieren. Besonders lohnenswert ist ein Besuch des neuen Showrooms im Essilor Werk in Braunschweig. Nach individueller Terminvereinbarung erfahren die Optiker dort praxisnah, wie sie die Welt von Varilux® in ihren Geschäften optimal erlebbar machen können.

Ab Juli können die Essilor Partner umfangreiche Kommunikations-Tools anfordern und mit POS-Materialien und Social Media-Assets Neu- und Bestandskunden auf die herausragenden Vorteile des Varilux® Gleitsichtglases hinweisen. Der in Gold gefasste Slogan „9 von 10“ gewährleistet einen hohen Wiedererkennungswert und transportiert gleichzeitig prägnant die Kernbotschaft der Kampagne. Eine weitere Steigerung erfahren die Maßnahmen, wenn Essilor auf reichweitenstarken Online-Portalen mit pointierten Clips auf die Vorteile von Varilux® hinweist und so die Besucherfrequenz in den teilnehmenden Geschäften erhöht. Die Optiker profitieren von steigenden Umsätzen und garantiert zufriedenen Kunden.

Weitere Informationen zur neuen Kampagne und zu den Schulungsangeboten sind im Partnerbereich auf www.essilorpro.de erhältlich.

[1] Varilux® Deprivationsstudie, Eurosyn 3. unabhängige Partei, Frankreich, 2020 (n=102 Teilnehmer)

Text: Essilor