VIU Eyewear hat im Juni seinen mittlerweile dritten Store in der deutschen Hauptstadt offiziell eröffnet. Neben Potsdam und Mitte ist das Schweizer Direct-to-Consumer Brillenlabel nun auch in Charlottenburg, in der Nähe des Ku’damms, ansässig. Insgesamt betreibt VIU neben dem Online Shop www.shopviu.com inzwischen 29 erfolgreiche Stores in ganz Deutschland.

2016 eröffnete VIU seinen ersten Store auf der Potsdamer Straße, 2017 folgte der zweite Store auf der Alten Schönhauser Straße. Im Jahr 2022 möchte VIU nach etwas ruhigeren Jahren erneut expandieren und mit Charlottenburg einen weiteren Berliner Stadtteil erobern: Auf der Knesebeckstraße können Brillenliebhaber ab sofort in cleanem, industriellem Ambiente die kuratierten Korrektur- und Sonnenbrillen Modelle von VIU Eyewear shoppen. Mitgründer und Creative Director Fabrice Aeberhard über das Opening: „Wir freuen uns, den Ku’damm als junge Schweizer Brand mit unseren hochwertigen aber dennoch erschwinglichen Brillendesigns zu bereichern und die Marke VIU auch in Charlottenburg hautnah erlebbar zu machen.“

Ein Einkauf bei VIU ist immer ein Erlebnis, denn die Liebe zum Design spiegelt sich nicht nur in den Produkten, sondern auch den durchdacht designten Stores wider. Im neuen Berliner Store gibt ein Mix aus kühlem Stein, natürlichen Nussbaum-Elementen und warmen Beige-Akzenten den Ton an. Initiale Inspiration für das Store Design war der im Grundbestand vorhandene, in großflächigen, quadratischen Platten verlegte Travertin Boden, der in den neuen Store integriert wurde. Die großzügige, knapp 10 Meter lange Schaufensterfront gibt den Blick auf die ca. 100 qm große Verkaufsfläche frei. Dominiert wird diese von Brillenwänden aus beigem Sandstein – mittlerweile ein Signature-Look von VIU.

Bei der Möblierung hält es die Schweizer Brand ansonsten wie gewohnt minimalistisch: Zwei Beratungstische aus braunem Nussbaum mit hellblauen Metallelementen und dazu passende Herrenberger Hocker von Atelier Haussmann setzen ein klares Statement. In der Mitte des Raumes ist eine Spiegelsäule platziert. Im hinteren Bereich des Stores befindet sich zudem ein großzügiger Sehtestraum und eine Werkstatt.

Der VIU Store Berlin Charlottenburg ist Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Vor Ort können Kund*innen sich von den aktuellen Brillen-Highlights inspirieren lassen und außerdem kostenlos einen Sehtest sowie eine Stilberatung durchführen. Ein Termin kann bequem online unter www.shopviu.com vereinbart werden.

VIU Korrektur- und Sonnenbrillen vereinen höchste Designansprüche, absolute Transparenz in der Fertigung und faire Preise. Die Kollektionen werden von Fabrice Aeberhard, dem VIU Creative Director, in der Schweiz designt. Anschließend wird jede einzelne Brille in über 80 manuellen Schritten in einem italienischen Traditionsbetrieb in den Dolomiten und auf der japanischen Insel Honshu handgefertigt. Vom Hersteller direkt zum Kunden – so ist es möglich, hochwertiges Design und nachhaltige Produkte zu attraktiven Preisen anzubieten. Alle VIU Gläser sind super-entspiegelt, kratzfest und mit einer hochwertigen Nano-Beschichtung ausgestattet und zudem schmutz- und wasserabweisend. Bezogen werden sie von Qualitätsherstellern in Deutschland und der Schweiz. Die VIU Kollektionen sind sowohl in eigenen VIU Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz als auch online auf www.shopviu.com sowie in ausgewählten Partnerstores erhältlich.

