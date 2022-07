Foto: Mister Spex

Mister Spex, Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, erweitert mit seinem Store Opening in Bonn sein Retail-Geschäft in Nordrhein-Westfalen. Das Berliner Unternehmen kann das Filialnetz damit vor Ort weiter vervollständigen und das Angebot komplettieren, das es u.a. bereits in Dortmund, Essen, Düsseldorf und Köln gibt. Zuletzt wurden zudem Stores in Regensburg, Gütersloh, Düren sowie Duisburg eröffnet.

Mirko Caspar, Vorstand der Mister Spex SE, sagt: „Auch in der zweiten Jahreshälfte bauen wir unsere Standortpräsenz sukzessive aus und wollen in diesem Jahr um insgesamt 20 neue Stores wachsen. Daher freue ich mich sehr über das Opening in der Bundesstadt Bonn und über unsere starke Präsenz in Nordrhein-Westfalen. Für die Eröffnung wünschen wir allen Mitarbeitenden und Besucher*innen viel Erfolg und Freude beim Brillen(ver)kauf.”

In Bonn können sich Kund*innen nun auch vor Ort zu ihrer neuen Brille oder Sonnenbrille beraten lassen. Dabei profitieren sie im Store auch von sämtlichen Online-Vorteilen des digital getriebenen Optikers und können virtuell auf das gesamte Sortiment zugreifen, das mehr als 10.000 Brillen und Sonnenbrillen von über 100 Marken umfasst. Durch die konsequente digitale Verzahnung von Online-Services und Vorort-Beratung, schafft der Optiker Mister Spex ein intuitives, nahtloses Einkaufserlebnis, das Kund*innen befähigt an verschiedenen Touchpoints genau den Service in Anspruch zu nehmen, den sie für den Brillenkauf benötigen und favorisieren – vom Sehtest bis zur Brillenanpassung.

Anschrift und Öffnungszeiten des neuen Mister Spex Stores:

Mister Spex Store Bonn

Sternstraße 35

53111 Bonn

Mo.- Sa.: 10:00 bis 19:00 Uhr

Text: Mister Spex