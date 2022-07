Foto: Neubau Eyewear

Die österreichische Premium-Brillenmarke NEUBAU EYEWEAR basiert seit Gründung im Jahre 2016 auf einer nachhaltigen Markenphilosophie und setzt unter dem Leitgedanken „Sustainable Avantgarde“ immer wieder neue nachhaltige, innovative Maßstäbe in der Brillenindustrie. Mit dem Einsatz von umweltfreundlichen Materialien in einer ressourcenschonenden Produktion ist NEUBAU EYEWEAR nun ein weiterer Meilenstein in seinem Vorhaben gelungen. Ab sofort ist die Produktionsstätte im Herzen Österreichs durch den TÜV Austria als CO2-neutral zertifiziert.

Erreicht wurde dieses Ziel durch die systematische Umstellung verschiedenster Prozesse auf nachhaltige Methoden, sowie durch Ausgleichszahlungen der bislang noch unvermeidbaren Emissionen an zertifizierte Klimaschutzprojekte.

„Wir sehen uns als eine authentische und ernsthaft agierende nachhaltige Marke. Der Schritt zu einem CO2-neutralen Unternehmen war ein lang geplantes Vorhaben mit vielen Herausforderungen. Wir sind stolz darauf, dass wir diesen Meilenstein nun erreicht haben und als NEUBAU EYEWEAR einen wesentlichen Beitrag zum Schutz unserer Erde leisten“, so Daniel Liktor, Geschäftsführer von NEUBAU EYEWEAR.

In der eigenen, lokalen Produktionsstätte in Linz, Österreich, in der alle Brillen von NEUBAU EYEWEAR hergestellt werden, wurden Prozesse auf Nachhaltigkeit geprüft und über die letzten Jahre sukzessive auf ressourcenschonende Methoden umgestellt. Durch die Installation einer umfangreichen Photovoltaikanlage bezieht das Unternehmen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien. Eine 97-prozentige Abluftreinigung, Wärmerückgewinnung, sowie der Einsatz von 370 LED-Lampen und umweltfreundlichen Transportmitteln sind weitere zentrale Bereiche der Zielsetzung gewesen. Darüber hinaus ist Standort der Produktion ein Wasserschutzgebiet, das besonders strengen Abwasservorschriften unterliegt.

In der Herstellung der NEUBAU Produkte und aller Accessoires kommen ausschließlich pflanzen-basierte, leicht recyclebare und besonders langlebige Materialien zum Einsatz. Die Verwendung von 3D-Druck Technologie in einer No-Waste Methode markierte 2019 eine weitere entscheidende Innovation in der Vision zur komplett nachhaltigen Marke. Konsequent nachhaltig gilt auch für alle weiteren Bereiche bei NEUBAU – ein Verhaltenskodex sorgt für umweltbewusstes Handeln auch bei Partnern und Zulieferern.

Investition in den Klimaschutz

Neben der systematischen Reduzierung von schädlichen Produktionsprozessen auf nachhaltige Methoden investiert NEUBAU nun darüber hinaus jedes Jahr in ein Klimaschutzprojekt, um bislang noch unvermeidbare CO2-Emissionen zu kompensieren.

„Für uns ist klar, dass der Fokus auf der laufenden Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks aus eigener Kraft heraus liegt, und die Kompensation uns aktuell und in den nächsten Jahren nur bei der Erreichung unseres Ziels unterstützt.“ so Daniel Liktor weiter.

Der Kompensationsbetrag 2022 wird in das Aufforstungsprojekt von BaumInvest in Costa Rica investiert. BaumInvest ist ein anerkanntes Waldkompensationsprojekt, das ökologische und sozioökonomische Nutzen für die lokalen Gemeinden und die Umwelt miteinander vereint. Dabei verteilen sich die Aufforstungsfarmen von BaumInvest auf fünf Standorte im zentralen Norden von Costa Rica und bietet sichere, langfristige Arbeitsplätze, sowie die Erhaltung von einheimischen und bedrohten Baumarten.

Text: Neubau Eyewear