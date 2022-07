Symbolfoto: tadamichi / Adobe Stock

Das Hauptziel der Allianz besteht darin, Optic Society in die Lage zu versetzen, dank einer zukünftigen und erweiterten Synergie von Leistungen und Ressourcen ein wichtiger Akteur auf dem Markt zu bleiben und die leistungsstarke Stellung weiter auszubauen .

Die CECOP-Gruppe, die vor 26 Jahren von Jorge Rubio gegründet wurde, hat gerade eine Allianz mit der Optic Society unterzeichnet, die 1982 von Robert Krug gegründet wurde. CECOP tritt in den deutschen Markt ein, um die Optic Society dank vieler Synergien von Aktivitäten, Fähigkeiten und Ressourcen zu einem weiterhin wichtigen Akteur in der Branche zu machen und die erreichte Position weiter auszubauen.

Der Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen bestätigt die Position von CECOP als weltweit führende unabhängige Einkaufsgruppe für Optiker.

Wie Robert Krug (bislang Geschäftsführer und Inhaber) feststellte: „Unsere Gemeinsamkeiten und unser Engagement für unabhängige Optiker sind unsere wichtigsten Eckpfeiler. Die internationale Basis von CECOP wird es der Optic Society eindeutig ermöglichen, ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und ihre Angebote zu stärken. Während CECOP seine Anpassungsfähigkeit in jedem Land unter Beweis stellt, werden die Optiker in unserem Netzwerk in der Lage sein, die kollektive internationale Erfahrung voll auszuschöpfen. Wir werden in der Lage sein, das Beste in Bezug auf Dienstleistungen, Support und kommerzielle Konditionen anzubieten.“

Jorge Rubio (CEO von CECOP) sagt: „Nach dem Eintritt in den französischen Markt im vergangenen Jahr ist dieses neue Bündnis ein bedeutender Schritt zur Erschließung unseres vollen Potenzials in Europa. Die Optic Society wird unser aktuelles Angebot ergänzen und gemeinsam werden wir in der Lage sein, effektiver mit unseren Mitgliedern und Partnern zusammenzuarbeiten, unabhängig von ihren Eigenschaften und ihrer Herkunft, um die Leistung ihrer Unternehmen zu verbessern.“ Von nun an werden Jean de Contades, Global Managing Director von CECOP, und Dr. Arno Böckling, derzeit Operation Manager der Optic Society, zusammenarbeiten, um die Gruppe als wichtige Einkaufsgemeinschaft weiter auf dem deutschen Markt zu entwickeln und zu positionieren.

Text: Optic Society