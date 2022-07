Foto: Brillen-Mosqua

Zwei Tage lang rollten die Radlerinnen und Radler der Tour Ginkgo durch den Landkreis, um auf die Situation kranker Kinder aufmerksam zu machen. Es kamen großartige 80 000,- € Spendengelder zugunsten von aufwind e.V. Bunter Kreis Ludwigsburg zusammen.

Die Tour Ginkgo ist eine Initiative der Christiane-Eichenhofer-Stiftung und seit 30 Jahren für kranke Kinder unterwegs. Am 30. Juni und 1. Juli machten sich 100 Radlerinnen und Radler im gelben Trikot mit 20 Helferinnen und Helfern nach zweijähriger Corona-Zwangspause auf den Weg durch die Region. Die Truppe startete am Donnerstagmorgen am Klinikum Ludwigsburg mit Grußworten von Landrat Dietmar Allgaier und Prof. Dr. Jochen Meyburg, Chefarzt der Kinderklinik Ludwigsburg und 1. Vorsitzender von aufwind e.V., im Gepäck.

aufwind e.V. Bunter Kreis Ludwigsburg unterstützt, berät und begleitet jedes Jahr 80-100 Familien im Landkreis Ludwigsburg mit frühgeborenen, schwer oder chronisch erkrankten Kindern bei der Bewältigung dieser immensen Belastung. „80 000 Euro für aufwind und damit für extreme Frühchen und schwerstkranke Kinder im Kreis Ludwigsburg sind ein wahnsinnig toller Erfolg. Im Namen von aufwind bedanke ich mich herzlich bei der Christiane-Eichenhofer-Stiftung und bei allen Beteiligten, die die Tour Ginkgo 2022 so erfolgreich gemacht haben, “ sagt Markus Stammberger, Schirmherr des aufwind e.V.

Am ersten Tag standen auch zwei Paten der Tour Ginkgo auf der Besucherliste. Die Süddeutsche Krankenversicherung in Fellbach und Paul Lange / Shimano in Stuttgart haben sich bereit erklärt, als Etappenstopps zur Verfügung zu stehen. Am zweiten Tag wurde die Tour Ginkgo in Besigheim zur Mittagspause von Lila Logistik begrüßt. Anschließend nahm Dr. Matthias Knecht, Oberbürgermeister von Ludwigsburg, die Truppe auf dem Marktplatz in Empfang. Den krönenden Abschluss durften alle Beteiligten im Schlosshotel Monrepos mit einem Abendessen feiern und genießen.

„Die Tour Ginkgo mussten wir in diesem Jahr anderes planen, da die Städte und Gemeinden als Etappenstopps nicht zur Verfügung standen. Aber trotz dieser Umstände haben wir ein Ergebnis von 80 000,- € an Spenden überreicht bekommen, was mich ganz besonders freut, denn gerade Einrichtungen wie aufwind e.V. Bunter Kreis Ludwigsburg benötigen dringend Spenden, um die wichtige Aufgabe, diese Familien nach dem Krankenhausaufenthalt zu Hause weiter zu betreuen, fortsetzen zu können. Unser Ziel ist es am Ende des Jahres mindestens 100 000,- € an Spenden zusammen zu bekommen. Ich weiß, dass das ein ambitioniertes Ziel ist, aber wenn alle zusammenhelfen können wir es schaffen, “ berichtet Christiane Eichenhofer. „Die Stimmung war richtig super und alle haben sich gefreut, dass wir als Tour Ginkgo Familie wieder unterwegs waren, um auf aufwind e.V. Bunter Kreis Ludwigsburg aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Auf jeden Fall ist die Tour Ginkgo wieder richtig aufgelebt und hat mit einer unglaublichen Energie und Begeisterung das Spendensammeln für schwerkranke Kinder aufgenommen. Großer Dank geht an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und an alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter, dazu gehören auch die Polizei und die Malteser, die dafür gesorgt haben, dass wir wieder erfolgreich, gesund und wohlbehalten nach zwei Tagen Radeln im Nestor Hotel / Ludwigsburg angekommen sind.“

Text: Brillen-Mosqua