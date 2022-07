Tolle Stimmung auf dem Jubiläumsfest in Bamberg / Bild: R+H

Bei schönstem Wetter und mit bester Laune kamen rund 400 Partneroptiker*innen am 2. Juli 2022 nach Bamberg, um Rupp + Hubrach (R+H) zum 100-jährigen Jubiläum zu gratulieren – und mit den Mitarbeiter*innen zu feiern. Viele von ihnen arbeiten bereits seit Jahrzehnten mit dem ebenso traditionsbewussten wie innovativen Brillenglashersteller zusammen. Überhaupt ist Kontinuität ein großes Pfund von R+H. Gerhard Konrad, Chef des 35-köpfigen Kundenservice-Teams, ist seit 45 Jahren bei R+H – und das in 2. Generation; schon sein Vater gehörte 50 Jahre zur „Familie“. Und auch Ralf Thiehofe ist bereits seit 27 Jahren bei R+H tätig, davon 24 Jahre als Geschäftsführer – seit 1998 leitet er die Tochtergesellschaft in Blessington/Irland und seit 2003 das gesamte Unternehmen. Als er anfing, lenkten noch Werner Rupp und Günther Hubrach die Geschicke der Firma. Seitdem ist viel passiert und noch immer befinden sich Forschung, Entwicklung und Produktion bei R+H unter einem Dach, ebenso konzentriert sich der Brillenglashersteller mit inzwischen rund 250 Mitarbeiter*innen in Bamberg und 100 in seinem Werk in Blessington weiterhin ganz bewusst auf den anspruchsvollen deutschsprachigen Markt. „Unser Erfolg resultiert ganz wesentlich daraus, dass wir unsere Innovationen mehr und mehr auf die Sehbedürfnisse der Verbraucher*innen ausrichten“, so Ralf Thiehofe. „Am allerwichtigsten sind aber unsere Mitarbeiter*innen und unsere Partneroptiker*innen.“ Denn einen deutlichen Anteil zum kontinuierlichen Wachstum der Firma tragen die äußerst geringe Fluktuation und die zum Teil seit Jahrzehnten zur R+H Familie zählenden Optiker*innen bei. So profitieren beispielsweise die im Partnerprogramm „Sehen wie ein Luchs“ vereinigten Optikerfachgeschäfte u.a. von der starken Partnerschaft mit R+H, indem sie durchschnittlich um 10 bis 15 Prozent stärker wachsen als ihre Mitbewerber.

Viele gute Gründe also, um gemeinsam zu feiern. „Zusätzlich zu unserem Heimat-Event in Bamberg wollten wir hin zu unseren Kund*innen“, so Ralf Thiehofe. „Daher haben wir von Nord nach Süd noch zu drei weiteren spannenden Veranstaltungen eingeladen und hatten dabei gemeinsam einen Riesenspaß.“ Eine Land Rover-Off-Road-Tour in Wülfrath/Nordrhein-Westfalen, ein Flugsimulator-Erlebnis nebst Sky-Diving in Berlin und intuitives Bogenschießen in Jagsthausen/Baden-Württemberg wurden allesamt aus eigenen Kräften und ohne Event-Agentur von dem R+H Team perfekt organisiert. Bundesweit folgten rund 700 Optiker*innen den Einladungen … und waren total begeistert. So wie in Bamberg Achim Körber, Geschäftsführer in dritter Generation der traditionsbewussten Körber GmbH in Sindelfingen: „Das Miteinander mit R+H auf Augenhöhe ist für uns eine super Sache, und das Fest in Bamberg ist wirklich grandios. Besonders schön ist es, hier die Menschen, mit denen man ansonsten nur am Telefon zu tun hat, persönlich zu treffen und kennenzulernen.“ Die Freude ist gegenseitig. So meint beispielweise Thomas Kählig-Bengtson vom R+H Vertriebs-Team: „Ich fand’s toll, dass uns so viele unserer Kunden in Bamberg besucht haben. Ohne die wären wir nicht 100 geworden. Unsere Partneroptiker sind die eigentlichen Stars heute. Gute Produkte machen viele, vernünftigen Service bieten einige; wir von Rupp + Hubrach liefern dazu noch eine menschliche Komponente.“

Von dem Herzblut, das R+H u.a. auszeichnet und so besonders macht, war viel zu spüren auf dem Fest in Bamberg. Das Veranstaltungsprogramm war prall gefüllt: Ein großes Highlight war der Produktionsrundgang mit acht Stationen, an denen die Besucher*innen von R+H Mitarbeitern und mit Videos in die einzelnen Produktionsschritte eines Premium-Brillenglases eingeführt wurden. Zu den weiteren Attraktionen des Tages zählten ein Rundgang durch den Kundenservice sowie Instrumente-Präsentationen und eine Ausstellung mit faszinierenden optischen Phänomenen von Lingelbachs Scheune und eine Action-Area mit Bull Riding und einer Reaktionswand. Der Tag klang aus mit einem Premium-Barbecue mit Show-Cooking, begleitet von der Live-Musik einer mitreißenden Show-Band. Auch Carina Keidel von Mirabell Optik in Salzburg/Österreich war begeistert: „Ein super Essen und eine tolle Band; und die Führung durch die Produktion war wirklich sehr beeindruckend.“ Das bestätigt auch Antje Timpe, Inhaberin von Pape-Optik im niedersächsischen Ilsede. Sie ist seit rund 20 Jahren Partnerin von R+H und nach wie vor begeistert von der Zusammenarbeit: „Mein persönliches Highlight war die Besichtigung der Produktion; hautnah zu erleben, was da passiert, das war toll. Das ist eine sehr runde und gelungene Veranstaltung, ungezwungen und sehr informativ.“

An den fröhlichen Gesichtern und vertieften Gesprächen war abzulesen, dass R+H auch mit seiner Jubiläums-Veranstaltung am Unternehmensstandort Bamberg alles richtig gemacht hat. Die Events des Jubiläumsjahres waren allesamt ein durchschlagender Erfolg und das Feedback der Teilnehmer*innen war so überwältigend, dass wohl keine 100 Jahre vergehen werden, bis R+H wieder zu einem Kunden-Event einlädt.

Text: R+H