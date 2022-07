Bild: Calvin Klein Jeans Eyewear

Calvin Klein Jeans Eyewear zeichnet sich durch eine markante und kantige Ästhetik aus, welche die DNA der Marke und ihren jugendlichen, urbanen Charakter gut widerspiegelt. Die allererste Tweens Kollektion wird pünktlich zum Schulanfang vorgestellt und umfasst sechs Korrektionsbrillenmodelle, die eine Neuinterpretation von einigen der meistverkauften Gestelle der Marke im Kleinformat darstellen.

Die Tweens Gestelle zeichnen sich durch eine auffällige, fröhliche Farbgebung aus, die Freude und Verspieltheit vermittelt. Sie wurden speziell für Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 12 Jahren entwickelt.

Die Tweens Kollektion beinhaltet vier Modelle, die aus pflanzenbasiertem Kunststoff designt wurden. Dieser Kunststoff auf pflanzlicher Basis wird aus Rizinusöl hergestellt, einer sauberen Alternative zu erdölbasierten Kunststoffen. Die vier Modelle sind in klassischen und kristallfarbenen Tönen erhältlich und tragen das Calvin Klein Jeans Monogramm auf den Bügeln. Die Kollektion beinhaltet darüber hinaus auch zwei leichte Metallgestelle mit verstellbaren Nasenpads für ganztägigen Tragekomfort und perfekten Sitz. Bei beiden Metallgestellen ist das Logo der Marke auf den Bügeln aufgedruckt.

CKJ22301

Dieses rundliche Modell wird aus pflanzenbasiertem Kunststoff hergestellt und verfügt über flexible Scharniere und verstellbare Bügel, die einen perfekten Sitz gewährleisten. Erhältlich in Schwarz und drei kristallfarbenen Tönen – Blau, Azurblau und Gelb.

CKJ22302

Eine klassische rechteckige Form aus pflanzenbasiertem Kunststoff, extrem leicht und langlebig. Erhältlich in Schwarz und drei kristallfarbenen Tönen – Forest, Blau und Orange, wobei Forest die Hauptrolle in der Werbekampagne spielt.

CKJ22303

Ein feminines ovales Gestell in Teetassenform, leicht und aus pflanzenbasiertem Kunststoff. Erhältlich in Schwarz und drei kristallfarbenen Tönen – Petrol, Flieder und Rosa, wobei Flieder die Hauptrolle in der Werbekampagne spielt.

CKJ22304

Dieses schlichte, leicht katzenaugenförmige, leichte Korrektionsbrillengestell wird aus pflanzenbasiertem Kunststoff hergestellt. Erhältlich in Schwarz und drei kristallfarbenen Tönen – Petrol, Flieder und Kirsche.

CKJ22305

Dieses runde, minimalistische Metallgestell weist eine dünne, sehr leichte Kontur auf und wird durch eine bunte Farbpalette bereichert. Verstellbare Nasenpads und leichte Bügelenden sorgen für einen ganztägig bequemen Sitz. Erhältlich in Forest, Blau, Rot und Gold.

CKJ22306

Eine feminine, an eine Teetasse erinnernde Form aus leichtem Metall. Erhältlich in einer markanten Farbpalette, die Blau, Rosa, Kirsche und Gold beinhaltet. Die neue Calvin Klein Jeans Eyewear Tweens Kollektion ist bei ausgewählten Optikern in ganz Europa erhältlich.

