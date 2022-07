Bild: Silhouette

DIE TMA – THE ICON VON SILHOUETTE SORGT MIT STYLISCHEN GETÖNTEN GLÄSERN FÜR AUFSEHEN

Die TMA von Silhouette ist ein ikonisches, preisgekröntes Meisterwerk der minimalistischen Designkunst. Ihre Fans sind auf der ganzen Welt zuhause – und sogar darüber hinaus. Mit Astronauten reist die TMA regelmäßig ins All. Doch die Erfolgsgeschichte geht noch weiter: Vier neue, stylische Scheibenformen mit getönten Gläsern machen die Ikone zum trendigen Must-have. Schließlich erobern rahmenlose Premiumbrillen und getönte Gläser gerade gleichermaßen soziale Medien und rote Teppiche. Die TMA – The Icon vereint beides in sich. Kein Wunder, dass sich die Ikone über alle Altersgruppen hinweg wachsender Beliebtheit erfreut.

Bild: Silhouette

Rita Ora begeistert ihre Fans mit der getönten TMA – The Icon.

Der Look mit getönten Gläsern in angesagten Farben wirkt lässig und cool. Die TMA – The Icon lässt ihren Träger nicht nur spannender aussehen, sondern zaubert dem Betrachter auch ein Lächeln auf die Lippen. Getönte Gläser machen aber nicht nur die Welt farbenfroher für ihren Träger und können nachweislich auch zu einer besseren Stimmung beitragen, sondern sind in diesem Jahr auch ein absolutes Fashion Must have. Silhouette als Marktführer im Bereich randlose Brillen bietet mit den neuen Glasformen und Farben eine perfekte Auswahl für die neue Trendbrille. Damit ist die TMA – The Icon jetzt auch bei jungen Zielgruppen die Benchmark in Premium Eyewear. Zu diesem Status trägt eine aufsehenerregende Zusammenarbeit bei: Die weltbekannte Sängerin Rita Ora begeistert aktuell ihre über 20 Millionen Social Media-Fans mit der getönten TMA – The Icon von Silhouette.

Perfektion bis in die Bügelspitzen.

Die Premiumbrille überzeugt mit ihrem dynamischen Profil, das für einen ikonischen Look sorgt. Ihre puristischen Bügel aus Hightech-Titan und ihre charakteristische scharnierlose Technologie garantiert einen perfekten Sitz und höchsten Tragekomfort. Kurzum: Diese Ikone ist perfekt gestylt bis in die Bügelspitzen, die übrigens leicht kürzbar sind. Als neue Scheibenformen stehen Rounded Teardrop, Aviator, Round sowie Angled Butterfly zur Auswahl. Farblich kann man sich zwischen Radiant Rosegold, Cosmic Blue, Mystic Ruthenium und Spheric Silver entscheiden.

Text: Silhouette