©Florian Conrads / Special Olympics World Games 2023 / Foto: Essilor

Das Opening Eyes-Teams mit der Essilor Gruppe führte mehr als 600 Screenings durch.

Vom 20. bis 24. Juni kamen in Berlin 4.000 Sportler*innen und deren Betreuer*innen zu den nationalen Special Olympics zusammen, den deutschen Meisterschaften der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Das Opening Eyes-Team mit der Essilor Gruppe hat im Rahmen des begleitenden Opening Eyes Programms mit zahlreichen Helferinnen und Helfern rund 600 Augenuntersuchungen für die Athlet*innen durchgeführt und 271 Korrektionsbrillen neu verordnet und angefertigt.

Wer vor Ort war und die Chance hatte, beim Fußball, Tischtennis, Handball, Judo, Reiten oder irgendeiner anderen der insgesamt 20 Sportarten zuzusehen, dem ging das Herz auf. Denn der erlebte vor allem Zusammenhalt und Freude – gefreut wurde sich in Berlin sehr viel, und immer ein bisschen ausgiebiger, als man das von anderen Sportveranstaltungen kennt. In Berlin zeigte sich, wie inklusiv, wie verbindend Sport ist und wie viel Spaß er macht.

Frank Walenda von Essilor war schon etliche Male bei den Special Olympics und dem Openings Eyes Programm dabei: „Sport und Gesundheit gehören zusammen. Die Special Olympics haben das Ziel, Menschen mit geistigem und mehrfachem Handicap nicht nur mehr Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, sondern ihnen auch langfristig eine gesundheitliche Versorgung zu garantieren. Das Opening Eyes Programm ist daher wie das gesamte Gesundheitsprogramm der Spiele also enorm wichtig; für etwa jeden zehnten Sportler war es die allererste Augenprüfung in ihrem Leben. Als Helfer immer wieder sehr beeindruckend und sehr emotional, zu erleben, wie glücklich die Athleten über ihre neuen Brillen sind und dass sie besser sehen können.“

Prof. Dr. Werner Eisenbarth vom Zentrum für angewandte Sehforschung (ZEFAS) war aus München mit Studenten angereist, um das Opening Eyes Programm in der Bundeshauptstadt zu unterstützen: „Erstmals wurden die Ergebnisse an den Messtationen direkt elektronisch auf Tablets erfasst. Die Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, sind für uns auch in dieser Hinsicht besonders wichtig zur Vorbereitung der World Games in Berlin im kommenden Jahr.“

Essilor unterstützt bereits seit 20 Jahren die Special Olympics mit dem Opening Eyes Programm, bietet Sehtests an und vergibt Brillen an die Athleten. Für die Athleten ist uneingeschränkte Sicht ein bedeutender Faktor. 95 Prozent der Bewegungskoordination werden durch das Sehen kontrolliert. Die Unterstützung der Essilor Gruppe (Essilor, Rupp & Hubrach, NIKA Optics und Kodak) mit kostenlosen Screenings und Brillenglasspenden spielen daher bei den „Spielen der Herzen“ eine wichtige Rolle – mit dem Ziel der Gesundheitsförderung und -prävention für Menschen mit geistiger Behinderung auch über die Wettkämpfe hinaus. „Unentdeckte und nicht korrigierte Sehfehler sind weltweit ein großes Problem; das wollen wir mit unserer Mission ändern“, so Frank Walenda.

Zu den großen Weltspielen der Special Olympics im kommenden Jahr werden 192 Delegationen aus 192 Ländern nach Berlin kommen. Die Essilor-Gruppe ist dann auf jeden Fall wieder dabei. „Wer beim Opening Eyes Programm mitmachen und die Faszination dieser einzigartigen Sportveranstaltung aus unmittelbarer Nähe erleben möchte, kann sich schon jetzt bewerben; einfach eine E-Mail mit seinen Kontaktdaten an specialolympics@essilor.de. Jede fachkundige helfende Hand ist wichtig, ganz gleichgültig ob für ein paar Stunden, einen Tag oder länger.

Text: Essilor