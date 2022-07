Moderator Frank Weber / Foto: WWO

Belobigung für außergewöhnliche Leistungen in drei Kategorien

Das Team von BRILLEN-MOSQUA darf sich freuen, denn sie wurden vom Fernsehmoderator Frank Weber (VOX, Hund-Katze-Maus) offiziell als „Wahre-Werte-Optiker 2022/2023“ belobigt. Dieses „Gütezeichen mit Weitblick“ bekommen ausschließlich Unternehmen verliehen, die in den drei Kategorien Ökologie, Soziales und Fachkompetenz besondere Leistungen erbringen und sich obendrein einer unangekündigten Überprüfung unterziehen.

Exakte Messwerte sind wichtig für jeden Augenoptiker. Doch wie sieht es darüber hinaus mit wichtigen Werten im Umgang mit unserer Natur, sozialen Werten und dem Wert des lebenslangen Lernens im eignen Beruf aus? „Ausgezeichnet“, das bestätigte jetzt das Wahre-Werte-Magazin mit prominenter Unterstützung dem Team von BRILLEN-MOSQUA mit Sitz in der Ludwigsburger Innenstadt. Sie dürfen sich nun über das goldene Zertifikat samt „Edelrost-Award“ als Auszeichnung für Ihre Leistungen freuen.

Was sind die drei Kategorien, in denen konkrete Leistungen gefragt sind und die obendrein unangekündigt überprüft werden? 1. Ökologie: das Fachgeschäft hat einen Ökobeauftragten im Team und setzt nachweislich jedes Jahr ein Ökoprojekt um. Zudem muss mindestens eine nachhaltig produzierte Fassungskollektion im Geschäft angeboten werden. In der zweiten Kategorie Soziales, geht es darum, dass jedes Jahr ein Sozialprojekt im Wert von mindestens 1000 Euro unterstützt wird und sich auch das Team jährlich in Sachen Nachhaltigkeit, Soziales oder Teamentwicklung engagiert. Im dritten Punkt ist Fachkompetenz und Qualität vor Zeitdruck gefragt. Ebenso geht es beispielsweise darum, sich im Bereich Myopie-Prophylaxe (Vorbeugung gegen Myopie = Kurzsichtigkeit) zu engagieren.

Foto: WWO

„Wir sind total begeistert und freuen uns riesig über die Auszeichnung zum „Wahre-Werte-Optiker 2022/2023, liegen uns doch genau die ausgezeichneten Bereiche sehr am Herzen,“ erklärt Markus Stammberger, geschäftsführender Gesellschafter von BRILLEN-MOSQUA in Ludwigsburg.

Wahre-Werte-Beauftragter 2022/23: Frank Weber von Hund-Katze-Maus (VOX)

Die Auszeichnung wird von dem Wahre-Werte-Beauftragten, Fernsehmoderator und Tierschützer Frank Weber gemeinsam mit Oliver Alexander Kellner, Buchautor und Walk-of-Frame-Gründer bestätigt. Die meisten dürften Frank Weber von der VOX-Fernsehserie Hund-Katze-Maus kennen. Der leidenschaftliche Tierschützer lebt als Leiter des Franziskus Tierheims in Hamburg und ist zudem im Vorstand beim Bund gegen Missbrauch der Tiere (BMT). Oliver Alexander Kellner ist Buchautor und ebenso über verschiedene Sozialprojekte, wie beispielsweise den „Walk of Frame – Brillen, die helfen“ bekannt. Beide belobigen auf dem Zertifikat das Engagement von BRILLEN-MOSQUA und hoffen, dass auch über die Optik hinaus noch zahlreiche Menschen zusammenfinden, die sich für Wahre Werte in unserer Gesellschaft engagieren.

Text: Brillen-Mosqua